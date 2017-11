Ce début de mouvement de foule a été rapidement maîtrisé par les stadiers et les forces de l'ordre...

Quelques supporters de l’OM ont tenté d’envahir la pelouse du Matmut Atlantique, ce dimanche, après le match nul (1-1) entre Bordeaux et Marseille. Une poignée de fans est descendue, semble-t-il pour protéger une bâche. Des Bordelais sont à leur tour descendus sur la pelouse. La situation a été maîtrisée par les stadiers et les CRS.

Troisième fois cette saison

RMC Sport note qu’une vingtaine de minutes plus tard, de nouveaux heurts ont éclaté entre les Ultramarines bordelais et les supporters de l’OM présents en parcage. Après des chants provocateurs, des Bordelais et des Marseillais seraient de nouveau descendus sur la pelouse pour en découdre. Les stadiers ont réussi à les séparer, une nouvelle fois.

Ce fut chaud après le match entre les supporters des deux clubs au Matmut



📲 @Michael_Michee#FCGBOM #TeamOM 🔵⚪ pic.twitter.com/knElMMYk8L — #TeamOM Officiel (@TeamOM_Officiel) November 19, 2017

Après Monaco et Guimaraes, c’est la troisième fois cette saison que des supporters de l’OM en déplacement tentent de descendre sur la pelouse, avant ou après un match de Marseille.

J.S.-M.