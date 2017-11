Bordeaux-OM: Merci Sanson...Marseille arrache un point in extremis face aux Girondins

FOOTBALL Les Girondins de Bordeaux et l’Olympique de Marseille se quittent sur un match nul (1-1) lors de la 13e journée de Ligue 1…

Match engagé entre le Marseillais Thauvin et le Bordelais Kamano. — Nicolas Tucat / AFP

Si les Girondins ont retrouvé une équipe, la victoire leur a encore échappé.

L’OM « y a cru jusqu’au bout » et ramène un point de Gironde.

Marseille reste au pied du podium et Bordeaux dans le ventre mou.

Malgré le froid, il ne fallait pas partir trop tôt avant la fin du match au Matmut Atlantique. Les Marseillais ont, en effet, inscrit le but de l’égalisation sur la toute dernière action de la rencontre grâce à Morgan Sanson. Les Bordelais peuvent avoir beaucoup de regrets.

De Préville a bien choisi son match.

Il aura fallu attendre neuf matchs. C’est (très) long pour un attaquant de ce prix (10 millions d’euros). Incapable de marquer le moindre but depuis son arrivée aux Girondins de Bordeaux, Nicolas De Préville a enfin trouvé l’ouverture face à l’OM. Bien lui en a pris car les critiques se faisaient de plus en plus fortes. Dans son pur style, l’ancien avant-centre du LOSC a profité d’une erreur défensive marseillaise pour planter à l’entrée de la suface de réparation une magnifique frappe dans le petit filet de Mandanda.

Sanson se rattrape comme il peut.

Il a attendu la dernière minute pour se faire pardonner. Morgan Sanson coupable avec Zambo Anguisa sur le but bordelais a crucifié les Bordelais d’une très belle frappe croisée du gauche sur le dernier dégagement de Mandanda. Le remplaçant de Luis Gustavo (suspendu) n’a pas toujours fait les bons choix mais il a été vaillant. Son replacement au poste de numéro 10 après la sortie de Payet à la mi-temps a mis en lumière sa qualité technique. Un but qui vaut cher pour l’OM et son milieu de terrain.

Drôles de séries.

Si les Girondins de Bordeaux poursuivent leur incroyable série d’invincibilité face à l’OM (40 ans), les Marseillais, eux aussi, continuent une série et celle-ci est sûrement plus importante pour cette saison. En effet, l’OM enchaîne un 9e match sans défaite en Ligue 1 mais reste tout de même au pied du podium. En revanche, les Bordelais ne sortent décidément pas la tête de l’eau avec une sixième rencontre sans victoire. Les joueurs de Jocelyn Gourvennec s’enfoncent dans le ventre mou du championnat (9e).