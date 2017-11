Grâce à une frappe du gauche à la dernière seconde, il a offert un point à Marseille.

Sa qualité technique s'exprime parfaitement dans une position de meneur de jeu.

Morgan Sanson est le meilleur buteur marseillais cette saison.

« C’est un choix du coach », Dimitri Payet n’est pas le genre de joueur à se cacher derrière des excuses. Le milieu international l’a encore démontré, ce dimanche soir, en zone mixte pour expliquer son remplacement à la mi-temps de Bordeaux-Marseille par Maxime Lopez.

« C’est un choix du coach », Dimitri Payet sur sa sortie à la mi-temps. « C’était prévu » affirme Rudi Garcia après #FCGBOM pic.twitter.com/6vXLnGVClH — Clement.C (@clementcarpet) November 19, 2017

Un repositionnement tout bénef !

Au premier abord, il est vrai que cela peut interpeller. Mais finalement, pas tant que ça. En effet, Dimitri Payet revenait d’une blessure et Rudi Garcia ne voulait surtout prendre aucun risque : « C’était prévu avant le match car il avait maximum une heure de jeu dans les pattes. » Des pattes, justement, il y en a qui les a retrouvées après la pause. C’est Morgan Sanson. Comme par hasard.

Morgan Sanson en est à quatre buts lors des cinq derniers matchs de Ligue 1. - Nicolas Tucat / AFP

Si le remplaçant d’un soir de Luis Gustavo (suspendu) « a aussi été bon dans ce rôle devant la défense, c’est vrai que sa qualité technique s’exprime beaucoup mieux quand il est plus haut sur le terrain », reconnaît son entraîneur. Dans un poste de numéro 10, l’ancien montpelliérain a souvent joué juste avant d’être récompensé d’un but sur la dernière action du match : « J’arrive à être décisif comme à Lille, c’est important pour l’équipe et pour ma confiance » sourit le sauveur de l’OM.

Un couteau suisse d’une efficacité redoutable

Sa confiance, justement, elle n’est pas loin d’être au top en ce moment au regard de ses stats. Morgan Sanson en est tout simplement à quatre buts lors des cinq derniers matchs de Ligue 1. « J’essaie de rentabiliser au mieux mon temps de jeu cette saison. J’ai toujours travaillé pour être titulaire. Je dois continuer comme ça », ajoute-t-il. Eh oui car paradoxalement, il n’est plus un titulaire indiscutable cette saison.

7e but de la saison pour Morgan Sanson qui devient le meilleur buteur de l’Olympique toutes compétitions confondues ! #TeamOM #FCGBOM pic.twitter.com/NUL3muruQl — OM_Fada (@OM_Fadaaaaaaaa) November 19, 2017

Comme pour Maxime Lopez, il doit faire avec le changement de système de l’équipe et l’éclosion de Zambo Anguissa. Et sa polyvalence n’est pas toujours un atout. Rudi Garcia l’utilise un peu près à tous les postes du milieu et de l’attaque en ce moment. D’ailleurs, il ne lui manque plus qu’à tester le poste d’avant-centre ! Même si ce n’est qu’une boutade bien sûr, Morgan Sanson joue comme tel en ce moment.

Alors, je veux bien que #Sanson ne soit pas assez solide, pas un guerrier, pas un soldat, mais c'est surtout un super joueur. 5ème but en Ligue 1 quand même, il mérite d'être titulaire à tous les matches. #FCGBOM — Bertrand Latour (@LatourBertrand) November 19, 2017

Clément Carpentier