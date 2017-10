Premier League: En supersub, Anthony Martial donne encore la victoire à Manchester United contre Tottenham

Anthony Martial après son but face à Tottenham — SIPA

Manchester United a renversé Tottenham samedi (1-0), grâce à un but en fin de match d'Anthony Martial, lors de l'affiche de la 10e journée de Premier League, mettant ainsi fin à la mauvaise passe des «Red Devils» en championnat.

Au classement, Manchester United reste à la 2e place (23 pts) mais distance son adversaire du jour, qui fait du surplace au troisième rang (20 pts). Avec cette deuxième défaite de la saison, Tottenham prend aussi le risque de voir le leader Manchester City (25 pts) agrandir son avance en tête, en cas de victoire plus tard dans l'après-midi à West Bromwich.

Sous la pluie battante d'Old Trafford, les Londoniens ont longtemps cru arracher un bon point chez un concurrent direct pour le titre.

[VIDÉO 🇬🇧💥] - Le but de la délivrance d'Anthony Martial : déviation Lukaku 👌 + sang-froid Martial 🔥 ! Ici ➡️ https://t.co/I6qHff6vjN #MUNTOT pic.twitter.com/pPnq2twkpB — SFR Sport (@SFR_Sport) October 28, 2017

Déjà critiqué pour son approche très défensive contre Liverpool (0-0), puis défait sans les honneurs chez le promu Huddersfield le week-end dernier (2-1), José Mourinho se préparait encore à subir les critiques. Mais Martial a surgi!

Entré en jeu peu auparavant, à la 70e minute, en remplacement de Marcus Rashford, l'attaquant français a marqué un but purement anglais. Sur un dégagement de De Gea, Lukaku s'imposait dans les airs pour dévier le ballon de la tête parfaitement dans la course de l'ancien Monégasque. Martial ne manquait pas sa chance: il prenait de vitesse les «Spurs», résistait au retour de la défense et trompait Lloris de prêt avec sang froid.

Avant ce but, qui a finalement assommé les Londoniens, le match n'avait pas été trépidant, à l'image de la prestation offerte par les «Red Devils» contre les «Reds» plus tôt dans le mois.