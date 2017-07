VIDEO. MU: Martial est encore parmi nous, regardez la misère qu'il met au Real Madrid

Anthony Martial se bat pour retrouver la confiance de José Mourinho. — MONICA M. DAVEY/SIPA

Après une saison presque blanche à cirer le banc de Manchester United, Anthony Martial a peut-être commencé à faire changer d’avis José Mourinho. L’entraîneur portugais peut être une tête de cochon avec les joueurs qu’il n’aime pas, mais on voit mal comment « The Special One » pourrait rester insensible au talent du Français quand il joue comme ça.

[⚽️ VIDEO BUT] #RealManU

Martial élimine quatre joueurs du Real Madrid et offre le but à Lingard ! Quel festival !https://t.co/RFT9s3VtwS — beIN SPORTS (@beinsports_FR) July 23, 2017

Titularisé sur l’aile gauche face au Real Madrid lors d’une rencontre de l’ICC aux Etats-Unis (1-1), l’ancien monégasque semblait avoir déjà des jambes de feu dans la première demi-heure, celle qu’on a eu le temps de regarder avant d’aller dormir. Dommage, on a raté de peu son slalom de folie pour servir Lingard sur un plateau juste avant la mi-temps. Il y a un contre favorable au passage, mais comment Martial humilie Vasquez, Modric, Carvajal et Varane, ça fout des frissons tout partout.