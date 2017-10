Prix Fifa: Cristiano Ronaldo remporte le prix du meilleur joueur de l'année 2017

Cristiano Ronaldo, contre le Mexique. — Thanassis Stavrakis/AP/SIPA

Le Portugais Cristiano Ronaldo a reçu pour la deuxième année consécutive le prix Fifa du meilleur joueur de l’année, lundi à Londres.

La saison dernière, l’attaquant du Real Madrid a notamment été sacré champion d’Espagne et a remporté une deuxième Ligue des champions de suite, terminant à nouveau meilleur marqueur de la compétition reine. Le Portugais est également pressenti pour récupérer le Ballon d'Or dans quelques semaines.

Le Madrilène était nominé face à Neymar et Messi. Il n’est pas le seul à avoir été récompensé. Lors de cette cérémonie des The Best FIFA Football Awards, Zinédine Zidane a été élu meilleur entraîneur 2017, pour son poste au Real Madrid, tandis que le Français Olivier Giroud a remporté le prix du plus beau but de l’année pour son coup du scorpion réussi en janvier contre Crystal Palace.