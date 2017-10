Prix Fifa: Zinédine Zidane remporte le prix du meilleur entraîneur de l'année 2017

RECOMPENSE Zizou a devancé Antonio Conte et Massimiliano Allegri...

L'entraîneur du Real Madrid Zinédine Zidane en conférence de presse le 16 mai 2017. — Chema Moya/SIPA

L’entraîneur du Real Madrid, Zinédine Zidane, a reçu le prix du meilleur entraîneur de l’année 2017, décerné par la Fifa, lundi à Londres.

Le technicien français a réussi à remporter pour la deuxième année consécutive la Ligue des champions en juin, en plus de s’adjuger le titre de champion d’Espagne. Le Français a été pré-sélectionné en compagnie de deux Italiens, Antonio Conte, champion d’Angleterre avec Chelsea, et Massimiliano Allegri, finaliste de la C1 et triple vainqueur consécutif du doublé coupe-championnat avec la Juventus Turin.

Samedi, Zizou avait déclaré, en conférence de presse, samedi qu’il n’était pas « le meilleur entraîneur du monde » et qu’il devait continuer à s’améliorer au quotidien.