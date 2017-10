Ballon d'Or: A 18 ans, Kylian Mbappé est dans la liste des nommés, Cristiano Ronaldo grand favori

Mbappé figure dans les trente nommés pour le Ballon d'or. — Christophe Saidi / AP / Sipa

Il fait vraiment tout plus vite que tout le monde. A 18 ans et 9 mois, et après moins d’une année au très haut niveau, Kylian Mbappé figure dans la liste des trente joueurs nommés pour le Ballon d'or. L’attaquant parisien se permet même de battre le record de précocité de Michael Owen, qui était, jusque-là, le plus jeune joueur à être dans cette fameuse liste. S’il ne gagnera, sûrement pas, le trophée cette année, à moins d’un quintuplé par match jusqu’à la décision du jury, l’ex-Monégasque prend date pour les prochaines éditions.

Trois autres joueurs de L1 sont présents également avec Neymar et Edinson Cavani (PSG), ainsi que Radamel Falcao (Monaco). Kylian Mbappé n’est pas le seul Français dans cette liste de 30, puisque y figurent également Antoine Griezmann (Atlético de Madrid), Karim Benzema (Real Madrid) et N’Golo Kanté (Chelsea). Auteur d’une saison mi-figue, mi-raisin, Paul Pogba, le milieu de Manchester United ne figure pas dans cette liste. Pas de Pogbance à l’horizon ?

Sinon, sans surprise, Cristiano Ronaldo est bien nommé. Le Portugais, tenant du titre, est le grandissime favori à sa propre succession pour décrocher un cinquième trophée et égaler son principal concurrent Lionel Messi. CR7 a été l’un des principaux artisans de la victoire du Real Madrid en Liga et en Ligue des champions, pour la deuxième année d’affilée.