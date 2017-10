Affaire Al-Khelaïfi: Le président du PSG sera entendu le 25 octobre par la justice suisse

Nasser Al-Khelaïfi va faire l'objet d'une enquête de la commission d'éthique de la Fifa, a annoncé l'instance internationale le 13 octobre 2017. — Michel Euler/AP/SIPA

Les choses s’accélèrent pour Nasser Al-Khelaïfi. Le président de beIN Média et du Paris-SG est convoqué le 25 octobre par la justice suisse à Berne pour s’expliquer sur les faits de corruption présumés concernant l’acquisition des droits des Coupes du monde 2026 et 2030, a indiqué mercredi son avocat.

Entendu au plus vite par la justice suisse à sa demande

Le patron du groupe de médias qatari « a souhaité être rapidement entendu par le ministère public de la confédération suisse », comme l’a précisé l’avocat indiquant que son client « conteste (ait) toute corruption et réserve (ait) ses explications aux magistrats de la confédération ».

L’homme d’affaires proche de l’émir du Qatar est visé depuis mars dernier par une procédure ouverte en toute discrétion par le MPC pour « soupçon de corruption privée, d’escroquerie, de gestion déloyale et de faux dans les titres », et rendue publique jeudi dernier. Nasser Al-Khelaïfi est soupçonné d’avoir accordé des « avantages indus » à Jérôme Valcke, ancien secrétaire général de la Fifa et ancien bras droit de l’ex-président Sepp Blatter.

BeIN Media se défend

Par la voix de son entourage, le patron de beIN Media, s’est défendu en indiquant n’avoir affronté aucune concurrence pour les droits concernés, ceux des Coupes du monde 2026 et 2030 pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord et avoir payé à la Fifa un prix « plus qu’avantageux », sous-entendant par là qu’il n’y avait donc pas matière à corruption.

Jérôme Valcke a lui été auditionné jeudi dernier en Suisse à la veille d’une perquisition, en Sardaigne, d’une villa qui aurait servi de « moyen de corruption de Valcke par Nasser Al-Khelaïfi », selon la police italienne.