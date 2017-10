Grâce à des Toulousains, vous allez bientôt cultiver de la spiruline dans votre salon

Bloom, le cultivateur de spiruline fraîche de la start-up Alg & You sera mis en pré-vente mi-novembre 2017. — Alg & You

Le marché de la spiruline, une micro-algue bleu-vert riche en protéines, est en plein développement. Elle est utilisée dans certains pays pour lutter contre la malnutrition.

Les préventes du cultivateur d’intérieur de spiruline fraîche de la start-up toulousaine Alg & You seront lancées le 14 novembre pour une livraison fin 2018.

Quatre consommateurs vont tester durant deux mois les prototypes finalisés qui peuvent produire en moyenne 50 grammes chaque semaine de spiruline fraîche.

Bientôt, les adeptes de la spiruline n’auront plus besoin d’acheter des capsules déshydratées de leur micro-algue préférée, produite parfois à l’autre bout du monde. A la fin de l’année 2018, ils pourront installer dans leur salon, ou leur cuisine, un appareil made in Occitanie très novateur.

Après trois ans de recherches, la start-up toulousaine Alg & You lancera en ligne le 14 novembre les préventes de son cultivateur d’intérieur de spiruline fraîche.

Récolte minimum de 50 grammes par semaine

Ce bac, appelé Bloom et dessiné par les spécialistes du design technologique Blanc Tailleur, sera aussi présenté en avant-première du 4 au 12 novembre au salon parisien Marjolaine, en pointe sur la consommation responsable.

Bloom se prépare pour le @SalonMarjolaine! Venez découvrir en exclusivité le premier cultivateur de #spiruline fraîche! pic.twitter.com/ruG4qJ7byr — Alg & You (@Alg_and_You) October 18, 2017

Riche en protéines végétales, véritable cocktail de vitamines aux propriétés antioxydantes, la spiruline « bénéficie d’une excellente image auprès des gens, d’autant plus aujourd’hui où le mouvement vegan gagne du terrain, indique Jean-Christophe Babinet, le directeur général de la start-up. C’est un marché émergent et nous sommes précurseurs, comme le seront nos clients, comme l’étaient les personnes qui ont eu en premier un micro-ondes il y a plusieurs décennies ».

Alg & You commercialisera ses 500 premiers « Bloom » à 480 euros pièce, fourni avec une souche et des nutriments pour la faire pousser.

Même pour ceux qui n’ont pas la main verte, la récolte hebdomadaire doit avoisiner les 50 grammes. Quand on sait que la spiruline fraîche est vendue environ 150 euros le kilo, au bout d’un an, l’appareil devrait être amorti pour les consommateurs réguliers.

Autre avantage de produire de la spiruline maison : elle ne fait pas des milliers des kilomètres et cela limite la pollution de l’environnement. Vous savez aussi ce qui est utilisé pour la faire pousser. Contrairement aux eaux naturelles où elle est parfois produite, dans celles du cultivateur de votre salon vous aurez l’assurance qu’il n’y a ni plomb, ni cadmium pour venir polluer l’algue.

Lutte contre la malnutrition

Les quatre premiers utilisateurs sont en train de recevoir les prototypes de Bloom finalisés et vont le tester durant deux mois. Ces « early adopters », volontaires pour se mettre au vert, sont pour certains convaincus ou ont envie de changer leur habitude alimentaire.

Chez Alg&You on finit la semaine en beauté avec l'envoi des Bloom à nos Early Adopters. Suivez leur aventure sur notre site web!

A suivre... pic.twitter.com/Wy0d5svMBW — Alg & You (@Alg_and_You) October 27, 2017

Si elle vise à terme un marché très important en termes de débouchés, la start-up inscrit sa démarche dans le mouvement de l’économie sociale et solidaire. Elle vise plus largement l’accès à l’autonomie alimentaire et la lutte contre la malnutrition. Alg & You a ainsi signé un partenariat avec l’association Antenna France pour reverser une partie des bénéfices qui serviront à une opération envers des enfants souffrant de malnutrition.