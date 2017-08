Charlottesville: L'ancienne photo d’un policier noir protégeant des manifestants nazis devient un symbole

Un policier noir protège des manifestants nazis lorss d'un rassemblement d'extrême droite à Charlottesville le 8 juillet 2017. — Capture Facebook

Depuis ce dimanche, une photo ressurgit en masse sur Facebook et Twitter. Au premier plan, un policier noir américain assure la sécurité lors d’un rassemblement d’extrême droite. Derrière lui : des manifestants, faisant des saluts nazis, portant des capes du Ku Klux Klan ou brandissant des drapeaux sudistes.

Ce cliché a été pris le 8 juillet dernier à Charlottesville lors d’une manifestation similaire à celle qui s’est déroulée ce samedi 12 août. Suite aux affrontements et à l’attaque qui se sont déroulés ce jour-là faisant un mort et plus de 30 blessés, l’image est devenue le symbole des tensions raciales aux Etats-Unis.

Confederate flags, Nazi salutes, and Klansmen having their rights protected by a black police officer.



This picture hurts. pic.twitter.com/qr5nGkMUvH — Ubadah Sabbagh (@Neubadah) August 12, 2017

Sur Facebook et Twitter, la photo, pleine de contradiction, a été partagée et likée des centaines de milliers de fois et a ému les internautes. Elle n’est pas la seule image forte à être ressorti sur les réseaux sociaux suite aux violents affrontements.

La photo d’une femme noire tenant tête à un homme vêtu d’une cape du Ku Klux Klan a également été partagée à de nombreuses reprises. Certains internautes espèrent même qu’elle se retrouvera un jour dans les livres d’histoire. Cependant, cette dernière ne sera pas associée aux événements de Charlottesville puisqu’elle date de 2007 et a été prise à Tupelo dans le Mississippi.