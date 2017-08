Charlottesville: Qui est James Alex Fields Jr., le conducteur soupçonné d'avoir foncé sur la foule?

ETATS-UNIS Un Américain de 20 ans a été arrêté à Charlottesville et inculpé de meurtre, blessures et délit de fuite...

Des policiers près du site où une voiture a percuté des manifestants à Charlottesville (Etats-Unis), le 12 août 2017, tuant une personne. — CHINE NOUVELLE/SIPA

Un conducteur a foncé sur des contre-manifestants à Charlottesville samedi, en marge d'un rassemblement de la droite radicale américaine.

Il a tué une femme et blessé plusieurs personnes.

La police l'a arrêté et inculpé.

Une voiture a foncé, volontairement selon des témoins, dans une foule de contre-manifestants venus s’opposer à un rassemblement de la droite radicale américaine à Charlottesville aux Etats-Unis, faisant un mort et 19 blessés. Selon les médias américains, le conducteur de ce véhicule aurait été arrêté, placé en garde à vue et inculpé de meurtre, blessures et délit de fuite par la police. Il s’agirait d’un Américain de 20 ans nommé James Alex Fields Junior.

>> A lire aussi : Ce que l’on sait des violences lors d'un rassemblement d'extrême-droite à Charlottesville

Orphelin de père

Interviewée samedi par Associated Press, sa mère a indiqué que son fils l’avait prévenue qu’il se rendrait à un rassemblement en Virginie, mais qu’elle ignorait qu’il s’agissait d’une manifestation de la droite radicale américaine. « Je lui ai dit d’être prudent, a-t-elle déclaré, et que s’il manifestait, qu’il le fasse pacifiquement », rapporte le quotidien de la ville où elle réside dans l’Ohio, Toledo Blade. Elle dit avoir découvert les tendances suprémacistes de son fils. « Il a un ami afro-américain, alors… », a-t-elle déclaré à Associated Press.

Selon le Washington Post, Samantha Bloom, paraplégique, a élevé son fils seule après la mort de son mari, tué dans un accident de voiture avant la naissance de leur enfant. « Enfant, il n’était pas très chaleureux, se souvient l’un de ses oncles interrogé par le quotidien. Il était renfermé ».

Sympathisant de Vanguard America ?

James Alex Fields Junior a grandi à Florence dans le Kentucky avant que sa mère ne déménage à Toledo, dans l’Ohio. Il avait emménagé dans son propre appartement il y a six mois, selon sa mère.

Le site Buzzfeed affirme qu’il est enregistré sur les listes électorales comme républicain. Il a été identifié sur des photos prises avant l'attaque parmi des membres de Vanguard America, un des groupes suprémacistes organisateurs du rassemblement de Charlottesville.

Après l’attaque, Vanguard America a indiqué dans un communiqué qu’il n’était pas membre de l’organisation. « Le conducteur du véhicule qui a attaqué des contre-manifestants n’était absolument pas un membre de Vanguard America. Tous nos membres avaient été évacués au moment de l’incident. Les boucliers ne signifient pas qu’il appartenait au groupe, ni le port d’un t-shirt blanc. Les boucliers étaient distribués à quiconque se trouvait dans la foule », a écrit l’organisation.

An official statement regarding today's incidents and the individual in question. pic.twitter.com/wBaERomHEZ — Vanguard America (@VanguardAm) August 13, 2017

Selon le Washington Post, trois hommes ont été arrêtés en lien avec les violences de Charlottesville. Le FBI a annoncé l’ouverture d’une enquête sur les circonstances du drame.