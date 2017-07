Sur Twitter, une femme fait croire que personne ne vient à sa fête et reçoit plein de cadeaux

L’histoire aurait pu faire penser que Twitter est le plus bel endroit du monde. Mais non. On vous aura prévenus, ce n’est pas ici que vous retrouverez foi en l’humanité.

On vous explique. Tout est parti d’une photo postée sur Twitter : une femme photographie l’une de ses amies, triste et seule à sa « baby shower » (fête américaine qui célèbre l’arrivée prochaine d’un bébé) en expliquant qu’aucun invité ne s’est déplacé.

«Personne n'est venu à la baby shower de ma maeilleure amie. Juste mon petit copain et moi.»

La photo a tellement ému certains internautes qu’ils ont envoyé de l’argent et pas moins de 350 cadeaux à la future maman sur les réseaux sociaux, explique le New York Magazine.

La « belle histoire » a même donné lieu à un article de presse, célébrant la générosité des internautes. Le journal a même contacté les deux femmes Dorthy Holmes (l’amie) et Chelsie Williams (la mère), qui se sont exprimées sur la générosité des internautes.

Mais au bout de quelques jours, certains ont commencé à se poser des questions. Des détectives en herbe ont même contacté directement le restaurant où était prévue la fête, qui aurait confirmé la présence des douze personnes invitées.

People are too gullible and people take advantage of that. I feel for everyone who donated and bought gifts for this 🙄 pic.twitter.com/HzlAowLEmS