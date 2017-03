By the Web

FACEBOOK Le géant d’internet vient de lancer une nouvelle option, qui permet de savoir en temps réel où se trouvent vos amis, votre partenaire ou vos enfants, en utilisant l’application Messenger…

Facebook a décidé de peaufiner son application Messenger en ajoutant une option de géolocalisation. Celle-ci permet de suivre en direct, les déplacements de son interlocuteur. Heureusement, ce sont les utilisateurs qui choisissent ou non de partager leur position et la géolocalisation qui dure 60 minutes et peut être arrêtée prématurément.

Pour être géolocalisé, il suffit de cliquer sur une nouvelle icône en forme de flèche bleue au-dessus de l’espace texte. Chez Facebook, on pense que cette nouvelle option permettra aux gens de se faire guider par un ami ou d’indiquer leur position s’il se sente en danger. Si l’intention est bonne, il y a toujours le risque que des utilisateurs de Messenger se servent de la géolocalisation pour fliquer leurs amis ou leur partenaire. Également une pensée émue aux retardataires qui ne pourront plus assurer qu’ils sont en route alors qu’ils sont encore en chaussettes.

