RESEAUX SOCIAUX La jeune russe, très active sur les réseaux sociaux et également fan de Donald Trump et de Vladimir Poutine, souhaite lancer le mouvement mondial « Les Femmes avec Marine »…

Maria Katasonova a pu rencontrer en personne Marine Le Pen lors de sa venue surprise à Moscou vendredi 24 mars - Capture Twitter

« La victoire de Marine est avant tout la victoire du bon sens », lance Maria Katasonova dans une vidéo ou elle propose de créer le mouvement mondial « Les Femmes avec Marine ». Un mouvement pour faire élire Marine Le Pen, « une femme forte de courage et de bravoure que de nombreux hommes pourraient envier », ajoute-t-elle. Un amour sans limite pour la candidate FN, que la jolie Russe ne se lasse pas de partager sur Twitter, Facebook et Instagram.

Специально для @McFaul :)

Патриоты объединяются против либералов.

Глобалисты в печали. pic.twitter.com/EJK72BtyBq — Мария Катасонова (@KatasonovaMaria) March 24, 2017

Sur ses comptes, sa photo de profil comporte la rose bleue du Front national. L’image de son bandeau représente trois portraits peints de Vladimir Poutine, Marine Le Pen et Donald Trump. Sur son fil d’actualités : photos et vidéos en pagaille de la candidate française et messages l’adulant. La plupart sont d’ailleurs traduits en plusieurs langues. Une communication bien huilée qui ne doit rien au hasard.

Le profil Facebook de Maria Katasonova - Capture Facebook

La jeune Russe de 21 ans est l’assistante parlementaire du député d’extrême droite Evgeny Fedorov. Glorifiant sans cesse une idéologie nationaliste, elle rêve d’une alliance Poutine-Le Pen-Trump pour révolutionner la géopolitique mondiale. « Les trois politiciens qui apporteront la paix dans le monde », écrit-elle dans un tweet.

Three politicians that will bring peace to the world.



#Marine2017#Trump2016 #Putin pic.twitter.com/Y2l2OVfPu1 — Мария Катасонова (@KatasonovaMaria) November 12, 2016

Son statut lui a d’ailleurs permis de rencontrer en personne Marine Le Pen lors de sa venue surprise à Moscou vendredi 24 mars. Une entrevue de quelques minutes, le temps d’échanger quelques mots avec la présidente du Front national, de lui offrir un bouquet de roses bleu marine (on n’arrête pas le progrès) et de faire un selfie, immédiatement partagé sur les réseaux. Sa passion 100 % Marine (et un peu Marion aussi), s’exprime pour l’instant sur son temps libre, mais cela pourrait changer.

Подарила Марин @MLP_officiel 17 синих роз от всех нас.Нас,поддерживающих её в по всему миру

Les Femmes avec Marine#Marine2017 #World4Marine pic.twitter.com/wCabx8JAYu — Мария Катасонова (@KatasonovaMaria) March 24, 2017

Maria Katasonova a également eu l'occasion de rencontrer Marion Maréchal Le Pen - Capture Instagram

La jeune femme a déjà essayé de devenir parlementaire en 2016. Maria Katasonova entretiendrait également ses relations avec l’extrême droite française, (langue qu’elle tente d’ailleurs de maîtriser). Sur Twitter, elle a d’ailleurs assuré que le lundi 27 mars, elle se rendrait en France à Paris pour « une mission secrète ». Sur Facebook, elle précise qu’elle visitera l’Assemblée nationale, verra les candidats et donnera le fameux triptyque Poutine-Le Pen-Trump à Marine Le Pen.

🇫🇷Je part pour la France avec une mission secrète le 27 mars :)



🇷🇺27 марта вылетаю во Францию с секретной миссией...https://t.co/MWHDpTWUlz pic.twitter.com/sWpHkNkXmv — Мария Катасонова (@KatasonovaMaria) March 21, 2017

