MALADRESSE Le député Front national a partagé par erreur sur Twitter une image contenant près d’une dizaine de ses identifiants mail, Twitter et autres abonnements divers accompagnés de ses mots de passe…

Gilbert Collard a dévoilé par erreur sur Twitter tous ses identifiants et mots de passe mail, Twitter... - Alain ROBERT/Apercu/SIPA

Marie de Fournas

C’est ce que l’on appelle un raté. Tôt ce mercredi, les médias annoncent que Bertrand Delanoë, l’ancien maire PS de Paris, soutiendra Emmanuel Macron à la présidentielle et non Benoît Hamon le candidat du parti socialiste. Une information de taille à laquelle Gilbert Collard a souhaité réagir.

« Les cars Macron remontent le temps : en marche arrière toute avec Delanoë, Hue, Bayrou, Cohn-Bendit… ». Ne vous attardez pas sur l’humour alambiqué du député FN, la vraie blague vient ensuite. Gilbert Collard a voulu joindre une photo en cohérence avec son tweet, mais son doigt a dû riper puisqu’il a envoyé une capture d’écran de son téléphone contenant tous ses identifiants accompagnés de leurs mots de passe.

Je pense que @GilbertCollard va devoir changer ses mots de passe. #collard pic.twitter.com/I4MvcIlZxh — Bos Dast (@Bos_Dast) March 8, 2017

Twitter, adresse Gmail, Orange, compte de l’Assemblée, abonnements au Figaro et au Monde… Tout. Gilbert Collard a tout dévoilé. Même s’il a immédiatement supprimé son tweet, des petits malins ont eu le temps de faire des captures d’écran. Ne vous fatiguez pas à essayer de rentrer dans ses comptes, les mots de passe ont déjà été changés (oui, on avoue, on a essayé pour voir). Le député a dû y passer une bonne partie de la matinée, mais a toute de même trouvé le temps de faire un petit tweet pour expliquer l’incident. Humour quand tu nous tiens.

Et alors ? Je suis le champion toute catégorie de la transparence de la vie publique : rien à cacher ! — Gilbert Collard (@GilbertCollard) March 8, 2017

Pensée émue pour « Antony P », l’expéditeur du message et probablement collaborateur du député. Tout Twitter a désormais son numéro de portable.

