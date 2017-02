By the Web

EXPLICATION Alors qu’ils se pensaient intouchables, bon nombre de personnalités et d’anonymes se sont parfois retrouvés sous le feu des critiques pour des tweets postés sur le réseau. Car sur Twitter personne n’est vraiment à l’abri…

Ils ne sont pas bien longs et pourtant, ils sont susceptibles de mettre à mal une carrière ou une réputation. En un clic, les tweets peuvent devenir des casseroles parfois bien lourdes à traîner. Qu’ils soient postés de façon anonyme, rédigés il y a de nombreuses années ou simplement oubliés, ils finissent toujours par ressortir un jour. Le dernier à l’avoir découvert est le chroniqueur du Bondy blog Mehdi Meklat. Sous le pseudo de Marcelin Deschamps, il a tweeté pendant plusieurs années des propos racistes, antisémites et a même lancé des appels aux meurtres. Parmi ce charmant florilège : « Faites entrer Hitler pour tuer les juifs », « les blancs vous devez mourir asap » ou encore « je sais pas vous, mais je trouve la phrase, « Moi la mort, je l’aime comme vous vous aimez la vie » de Mohamed Merah, troublante de beauté ».

En publiant de nouveaux tweets sous son vrai nom, il a finalement été démasqué. « Utiliser un pseudo, cela peut marcher pour rester anonyme, à condition d’être précautionneux. Il ne faut pas laisser de traces, faire d’erreurs, ou le dire à des personnes », explique Damien Bancal à 20 Minutes. Et même en faisant attention, il existe des risques. « Pour des initiés du numérique, ce n’est pas impossible de retrouver une personne derrière un pseudo », poursuit le spécialiste de la cybercriminalité évoquant la possibilité de retrouver une adresse mail mal protégée par exemple. De plus, les fauteurs de troubles sous couvert d’anonymat sont souvent la cible des « chasseurs de fake » : ces internautes qui surveillent et traquent la moindre erreur des comptes suspicieux.

Les personnalités sont épiées

Les personnes sous pseudo ne sont pas les seules cibles. Les politiciens, les people ou encore les sportifs sont très largement épiés sur Twitter. En 2015, le gardien du PSG Mory Diaw en a fait les frais. Certains de ses tweets publiés trois ans auparavant, lorsqu’il était jeune, insouciant et surtout peu connu ont été massivement retweetés. Pas évident d’être crédible après un « pas de zizi moelleux ici, que des ZIZI DUR », inscrit sur son compte. La seule solution : faire du ménage dans ces anciens postes. S’ils ont été retweetés, ils n’apparaîtront plus et normalement un tweet effacé ne peut pas être retrouvé. Normalement…

La vie de Mory résumé en un seul mot ! pic.twitter.com/gqqjnQh6lP — Best Of Mory Diaw (@BestOfMoryDiaw) May 20, 2015

« Il y a des vrais pros de la capture d’écran, qui enregistrent tout, décrypte Damien Bancal. Certains créent même des bots dont le rôle est de suivre un ou plusieurs comptes et de tout sauvegarder ». Si un tweet ou une photo ont été enregistrés ou capturés, il sera quasiment impossible d’en empêcher la diffusion. Tenter de le faire pourrait même empirer les choses. En 2013, la chanteuse Beyoncé s’en est bien rendu compte lorsqu’elle a cherché à faire censurer les photos peu flatteuses de sa prestation au Super Bowl. Celles-ci sont finalement devenues des mèmes toujours très appréciés aujourd’hui. Plus fourbe encore, pour certains comptes, les tweets effacés sont automatiquement enregistrés.

Les photos de Beyonce au Super Bowl sont devenues des mèmes - knowyourmeme.com

Malgré la fermeture de l’outil de veille Postghost, qui permettait de retrouver n’importe quel tweet effacé, personne n’est à l’abri. Un simple bot peut être programmé pour enregistrer les posts effacés de comptes précis. L’un des plus connus est le site politwoops.eu. Lui, cible principalement les personnalités politiques du monde entier. Impossible de faire une faute d’orthographe tranquillement comme Donald Trump qui se dit « honered » (primé) au lieu de « honored » (honoré), ou encore de cacher que l’on adore FruitNinja comme Hervé Morin.

Le tweet effacé de Trump - politwoops.eu

Bas le score de Hervé Morin et gagne la présidence du parti centriste de ton choix ! pic.twitter.com/e6jYz8b8v2 — Eric M. (@ceciestmontweet) August 4, 2015

Si Twitter reste une arme de communication redoutable, elle peut facilement se retourner contre ses utilisateurs.

