By the Web

POLÉMIQUE Le département de la Défense mène actuellement l’enquête sur un groupe Facebook secret où des centaines de photos de femmes militaires dénudées ont été partagées…

Des Marines américains, le 21 mars 2016, à Temecula. Illustration - Cliff Owen/AP/SIPA

Marie de Fournas

Un scandale sexuel sans précédent chez les Marines. Un groupe secret Facebook contenant des photos de militaires dénudées a été découvert aux États-Unis. Avant d’être fermé, des Marines américains y avaient partagé des centaines de photos de femmes soldats en service ou vétérantes de l’armée.

>>À lire aussi: Facebook: Ces groupes où s'échangent des photos volées de femmes nues

Le groupe fermé et secret « Marines United » n’était composé que de membres de l’armée. 30.000 plus exactement. Des Marines américains, des vétérans de la Marine Corps, mais aussi des soldats de la Royal Navy, rapporte The Marine Corp Times.

Des photos prises à l'insu des victimes

Selon un rapport du Center for Investigative Reporting et le site The War Horse, les posts indiquaient pour beaucoup, le nom, le rang et l’affectation des victimes. Ils étaient également agrémentés de dizaines de commentaires insultants et obscènes. Avec ces informations, les enquêteurs ont pu identifier et contacter plus d’une vingtaine de ces femmes soldats depuis fin janvier.

Ils recherchent également la provenance exacte des photos. Certaines des soldats interrogées ont déclaré qu’elles pouvaient venir de leurs anciens partenaires. D’autres photos en revanche auraient été prises à l’insu des victimes, par d’autres Marines. L’affaire pourrait profondément nuire à l’image de l'armée américaine.

Mots-clés :