SORCELLERIE Des adeptes de « sorcellerie » se sont réunis dans la nuit de vendredi à samedi à New York devant la « Trump Tower » pour jeter un sort au nouveau président américain…

Capture d'écran de l'événement créé sur Facebook par les sorciers anti-Trump. - DR

H.S.

Trois mois après, une partie de la population américaine peine toujours à accepter l’élection de Donald Trump à la Maison Blanche. Après les manifestations organisées au lendemain de son investiture pour protester contre sa politique, des « apprentis sorciers » et « sorcières » ont décidé de se réunir pour jeter, ensemble, un sort au nouveau président américain. L’événement, qui s’apparente à une vaste blague, a pourtant bien eu lieu dans la nuit du vendredi 24 au samedi 25 février, au pied de la Trump Tower à New York.

Si l’initiative prête à rire, l’organisation du « rituel collectif » est bien sérieuse. Contacté par le site Buzzfeed News, l’instigateur qui se présente comme « magicien », Michael Hughes, a expliqué : « Nous nous retrouverons chaque mois, lorsque la lune sera décroissante, jusqu’à ce qu’il quitte le bureau ovale ». En revanche, pas question de blesser le milliardaire ou de lui vouloir du mal. L’objectif est « d’empêcher le chef de l’Etat de « nuire ou de blesser d’autres êtres humains ». Sur Twitter, les internautes souhaitant participer ont partagé la même recette pour réaliser ce sort, via les mots-clés « magicalresistance » (« résistance magique ») et « bindtrump » (que l’on pourrait traduire par « museler Trump »).

#bindtrump #magicresistance #feb24 A Spell to Bind Donald Trump and All Those Who Abet Him: February 24th Mass Ritual pic.twitter.com/EhHNRwsssP — Kitty_Lemiew (@Kitty_Lemiew) February 23, 2017

Lana Del Rey participe à l’événement

Sur la page Facebook dédiée, les organisateurs ont listé les « ingrédients » nécessaires au sort : Une photo peu flatteuse de Trump, une carte de tarot, une bougie orange, une épingle ou un clou, une bougie blanche, un peu d’eau et un peu de sel et une plume. Parmi les 1.500 participants inscrits sur le réseau social, la chanteuse Lana Del Rey a fait savoir sur son compte Twitter qu’elle souhaitait prendre part à l’initiative.

At the stroke of midnight

Feb 24, March 26, April 24, May 23

❤️

Ingredients can b found online

🍰 pic.twitter.com/PsjNpIODZE — Lana Del Rey (@LanaDelRey) February 24, 2017

Le site Buzzfeed News explique toutefois que ce « sort collectif » a été conspué par quelques supporters de Trump et par de fervents catholiques (via le site islamophobe Christian Nationalist Alliance) qui ont tenté une contre-offensive via un « jour de prière » visant à contrer le sort.

