POLITIQUE Inspirée du film du même nom, la série « Dear white people » (« chers blancs ») doit être diffusée sur Netflix en avril prochain en France…

Photo d'illustration Netflix. - Jonathan Nackstrand AFP

En quatre jours, la bande-annonce de la nouvelle série Netflix Dear White People (« Chers blancs ») a déjà dépassé 3.500.000 vues sur YouTube. Au-delà de l’engouement pour cette nouvelle fiction adaptée d’un film éponyme sorti à l’été 2015, cet intérêt soudain pour cette vidéo de 34 secondes s’explique aussi par le lancement d’une violente polémique lancée le 8 février sur les réseaux sociaux par des membres de l’ extrême droite américaine, aussi appelée « alt-right ».

Sur la plateforme de films et de séries Netflix, le synopsis est le suivant : « Cette série satirique sur l’Amérique post-raciale raconte la vie d’étudiants de couleur dans une prestigieuse faculté essentiellement composée d’étudiants blancs ». La bande-annonce met en scène l’ actrice principale, Logan Browning, interpellant les étudiants « blancs » de son université sur les déguisements jugés « convenables » pour Halloween. L’étudiante énumère les tenues classiques de cette fête de la Toussaint et termine en expliquant celle qui ne l’est pas est celle qui consiste à se grimer en « noir » en se peignant le visage.

Résiliation d’abonnement

Outre-Atlantique, la tonalité satirique ne passe pas auprès des militants d’extrême droite et des suprémacistes blancs qui dénoncent depuis la mise en ligne de la vidéo, un « racisme anti-blancs », un « génocide blanc », une « honte ». Le mot-clé « #NoNetflix » créé sur le réseau social Twitter référence des centaines de messages de protestation contre la plateforme et de nombreux internautes ont publié des captures d’écran de leur notification de désabonnement.

Netflix announced a new anti-white show (Dear White People) that promotes white genocide.



I cancelled my account, do the same. #NoNetflix pic.twitter.com/2HIGqviLHj — Shia LeBaked™ (@bakedalaska) February 8, 2017

Dear White People✔️

Dear Black People❌

Dear Hispanic People❌

Dear Asian People❌



It's ok to be racist & anti White cuz muh systematic racism — Irma Hinojosa 🇺🇸 (@latinaafortrump) February 8, 2017

En réponse à ce mouvement, plusieurs membres de l’équipe ayant participé à la série ont riposté. L’actrice principale a écrit : « Chers blancs, de nombreux journalistes qui ont vu et apprécié la série, sont blancs. Ce show n’est contre aucune race en particulier. Rendez-vous le 28 avril. »

Dear White People, a lot of the press who've watched the show & enjoyed it so far, are white.

The show is not anti-any race.

See you 4/28! — Logan Browning (@LoganLaurice) February 8, 2017

La riposte des trolls

Le scénariste Jack Moore, largement attaqué pour ses positions anti Trump, a fait part de sa « fierté » et le réalisateur Justin Simien a ironisé en remerciant les opposants à la série pour l’exposition hors-norme donnée à la bande-annonce, deux mois avant sa diffusion. Si Netflix n’a pas officiellement réagi souligne le site Mashable, Justin Simien s’est exprimé au sujet de cette polémique dans un long message posté sur sa page Facebook : « Constater que la simple diffusion d’une vidéo, mettant en scène une jeune femme noire demandant à des blancs de ne pas se moquer de sa couleur de peau, est vécue par certains comme une menace justifie pleinement la création de cette série ».

I am so proud to be a part of this show. Can't wait for people to see it. https://t.co/RNbletaGX5 — Jack Moore (@JackPMoore) February 8, 2017

Thanks for helping me make a simple date announcement the most viewed in Netflix history for a new series bro! #UnitedTogether #WeDidIt https://t.co/vYIhWVli51 — Justin Simien (@JSim07) February 9, 2017

L’appel au boycott, comme ce fut le cas après la sortie du dernier film Star Wars accusé d’être ouvertement opposé à Trump, n’a pas eu l’effet escompté. L’internaute à l’origine du mouvement anti Netflix, très suivi sur Twitter, s’est fait quelques ennemis facétieux. Son adresse mail figurant dans un de ses anciens messages publié sur le réseau, il aurait été inscrit malgré lui, à plusieurs milliers de newsletters, dont celle du planning familial, organisme régulièrement visé par l’actuel président américain.

RIP MY EMAIL



Some idiot just added me to 7,000 mailing lists. pic.twitter.com/eBRxiIAgXD — Shia LeBaked™ (@bakedalaska) February 8, 2017

