Si Netflix se lançait dans des chaussettes à l’effigie d’Orange is the new black ou dans une tasse Black Miror, vous seriez tenté ? La célèbre plateforme de SVOD aux 93 millions d’abonnés songerait à se lancer dans la création de produits dérivés, c’est ce qu’affirme le site américain Bloomberg, ce mercredi.

Ce souhait avait déjà été, en partie, exprimé par le fondateur de Netflix, Reed Hasting. Netflix a toujours préféré mettre en avant ses séries et ses personnages, plutôt que la plateforme de SVOD, à proprement dit. Sa communication passe surtout par les trailers d’épisodes sur Twitter, les affiches des séries dans le métro ou encore les interviews des acteurs, mais pas sur le système de séries à la demande en lui-même.

Poste à pourvoir

Pour lancer ces fameuses franchises, Netflix a posté une annonce d’offre d’emploi sur son site. La plateforme explique qu’elle cherche quelqu’un dans ses bureaux de Los Gatos en Californie pour encadrer la création de livres, de bandes originales, de jeux vidéo, de comics et de jouets dérivés.

L’heureux élu, en plus de profiter du beau temps et de la chaleur californienne, sera chargé de faire la promotion des séries à travers ces objets dérivés, de toucher un public plus large et, bien sûr, de générer des revenus.

Succès pour les produits Strangers Things

Ce ne serait pourtant pas un coup d’essai pour Netflix. En août dernier, la bande originale de la série à succès Strangers Things était sortie en version vinyle. Le produit avait permis de faire connaître le groupe musical Survive, mais aussi et surtout, les héros de la série de science-fiction.

Des tee-shirts, des tasses ou encore des casquettes et des bijoux inspirés de l’univers de cette même série sont actuellement en vente. Ce n’est pour l’instant qu’un test en partenariat avec la société spécialisée Hot Topic Inc, a précisé Bloomberg dans son article.

