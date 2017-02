High-Tech

TOP FLOP L’institut Gfk publie son bilan annuel des meilleures ventes d’appareils électroniques. La liste des bons élèves est avancée, celle des cancres également…

On arrête les compteurs. Les chiffres sont chauds et l’heure du bilan a sonné. L’institut Gfk dressait aujourd’hui le bilan des ventes de biens techniques en France pour l’année 2016. Constat : si le marché reprend des couleurs avec un chiffre d’affaires en hausse de 2 % (soit 15,5 milliards d’euros), les résultats des différentes familles de produits restent contrastés.

Vous avez plébiscité…

Les smartphones, qui restent les plus gros vendeurs d’équipements électroniques en volumes. Avec 20,2 millions de terminaux neufs achetés par les Français l’an passé (contre 2,9 millions de mobiles classiques), nos inséparables compagnons dont l’écran de 5 pouces devient la norme voient leur marché se stabiliser. Fait notable néanmoins : il se serait vendu 2 millions de smartphones reconditionnés en France, une tendance de fond qui, selon le Gfk, « pourrait animer le marché en 2017 ».

Les téléviseurs, qui resteront parmi les Experts des produits high-tech les plus convoités l’an passé. Avec un boom de leurs ventes de 30 %, ce ne sont pas moins de 6,5 millions de nouveaux écrans qui se sont allumés dans les foyers. Une sacrée embellie, après quatre années de baisse consécutive. Mais une embellie qui ne tient pas du miracle : le passage aux chaînes HD début avril 2016 a conditionné à lui seul 1,4 million d’achats de téléviseurs selon le Gfk. 2017 devrait sonner la fin de la fête : les analystes estiment que les Français achèteront 5,3 millions d’écrans plats, dont 1,6 millions de modèles 4K.

Les barres de son, qui voient mécaniquement leurs ventes grimper de 4 % pour atteindre 540.000 pièces. Apparues il y a quelques années, elles s’imposent progressivement dans les salons et constituent neuf produits home cinéma achetés sur dix. Mais selon le Gfk, ce bon chiffre est comme un arbre qui cache la forêt : sans l’explosion des ventes de téléviseurs, il aurait été négatif pour la première fois. Lequel Gfk conseille aux industriels de vendre en packs TV + barres de son pour « faire exploser les ventes de barres de son ».

Les enceintes sans fil, qui confirment leur attrait. Avec 2,9 millions d’achats (+14 %), ce sont des produits chouchou des Français. Au moins un foyer sur cinq dispose désormais d’une enceinte sans fil dont le prix moyen s’établissait en 2016 à 82 euros. De son côté, la hi-fi multiroom explose ses scores : avec 260.000 ventes (+27 %), elle fait aussi partie des bons élèves de 2016.

Vous avez aussi aimé les action-cams qui se portent (presque) comme un charme. Affichant 740.000 ventes (-2 %), elles représentent neuf caméras vendues sur dix en France. Et avec le décollage des ventes de caméras filmant à 360° (9.000 ventes en France au dernier trimestre), le marché de la réalité virtuelle semble prometteur. On enterre bien le caméscope…

Vous avez enfin plébiscité les drones, dont les ventes s’envolent : +50 % en 2016, soit 410.000 bestioles volantes. Selon le Gfk, elles pourraient même passer en orbite en 2017 pour atteindre 500.000 ventes et un chiffre d’affaires de 100 millions d’euros.

Vous avez boudé…

Les platines DVD/Blu-ray, qui se vendent moins. Désormais sous la barre du million de ventes annuelles (avec 940.000 platines vendues en France en 2016), les lecteurs DVD/Blu-ray accusent un recul de leurs achats de 11 % dans l’Hexagone. Tout n’est pas perdu pour autant pour le secteur selon le Gfk, qui voit dans les promesses des nouvelles platines UHD Blu-ray une opportunité. Ainsi, les Français en auraient acheté 7.500 au dernier trimestre 2016 (avec un prix moyen à 420 euros). Leurs ventes devraient être triplées, voire quadruplées en 2017, selon le Gfk.

Les chaînes home cinéma, qui sont elles aussi à la traine : moins de 100.000 pièces ont été vendues en 2016. C’est un coup dur pour le marché, qui dégringole de -30 % en volume.

Les appareils photo compacts numériques, qui boivent carrément la tasse avec des ventes en chute libre : -22 % (soit 1,2 millions d’appareils photo). Pour le Gfk, tout porte à croire que l’année 2017 sera celle où les ventes d’appareils photo compact échoueront sous la barre du million d’unités vendues. De sont côté, le segment dit « interchangeable » (reflex et hybrides) n’est pas au mieux de sa forme. Avec des ventes en berne de -12 %, il atteint péniblement 360.000 actes d’achats. Conséquence selon le Gfk : le marché de la photo en France en 2017 devrait atteindre 1.3 million de ventes… seulement. Espérons que les compacts experts redresseront la barre.

Les accessoires informatiques, qui s’essoufflent : -9 % de ventes pour les graveurs, -3 % pour les imprimantes jet d’encre, -5 % pour les clés USB, -4 % par les périphériques de stockage ou, plus inquiétant, -20 % pour les tablettes… les chiffres ne sont globalement pas bons. Paradoxe : le marché des PC enregistre pour la seconde année consécutive une hausse de ses ventes (3,9 millions de machines). Plus étonnant encore : les ventes de PC portables à plus de 600 euros sont en hausse : ils représentent 47 % des ordinateurs vendus. Les ultrabooks, qui représentent 22 % des PC portables vendus, expliqueraient en partie ce succès.

