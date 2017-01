H.S.

Cauet obligé d’annuler un happening douteux avec des figurants « chinois capables de faire l’accent », Gad Elmaleh et Kev Adams épinglés pour un sketch raciste… Ces derniers mois, les stéréotypes télévisuels sur les Asiatiques ont suscité de vives polémiques. Samedi 28 janvier, la chaîne TF1 a été visée par de nombreuses plaintes et messages d’indignation sur Twitter après la diffusion de l’émission « Stars sous hypnose ».

La séquence, qui dure près de quinze minutes, met en scène Priscilla Betti, Andy Cocq et l’hypnotiseur Messmer. Déguisés en « élèves kung-fu », les deux « stars » doivent pousser des « cris en chinois » pour effectuer le « salut chinois », se renverser un bol de riz sur la tête ou improviser des « prises de kung-fu ». Ici, pas question de différencier la culture japonaise de la culture chinoise déplore Anthony Cheylan, rédacteur en chef de Clique TV.

Et donc, le @csaudiovisuel , le racisme anti-asiatique en toute détente dans @SSH_TF1 , vous en dites quoi ?

Donc tout le monde se déguise en "chinois" ahlala qu'est-ce qu'on rigole: kimono, fausse moustache. Vous êtes sérieux? LE JOUR DU NOUVEL AN? https://t.co/uYqRhxOt4A

Je suis écoeuré par ces conneries @SSH_TF1 , et le manque absolu de respect envers la communauté asiatique, le soir même du Nouvel An Chinois

Le résultat c'est ça: des gens qui crient des onomatopées. Une langue et une culture qu'on insulte, une fois encore. https://t.co/YafwBR4Nly

c'est un peu border line niveau racisme en plus .... #SSH

Quand le @csaudiovisuel recommande plus de diversité, est-ce un appel à plus de caricatures et représentations grotesques des minorités ? https://t.co/jlW5U0QsFY