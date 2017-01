By the Web

Une requête diffusée sur les réseaux sociaux par le staff de l'animateur Cauet illustre le racisme ordinaire qui frappe la communauté asiatique…

Sebastien Cauet lors de la conference de presse de rentree du groupe NRJ le 12 septembre 2012. - GHNASSIA ANTHONY/SIPA

C.B.

Samedi, c’est le Nouvel an chinois. Et pour rebondir sur cette actualité, l’équipe de Cauet a eu une « idée ». Elle aurait pu demander à une association de promotion de la culture chinoise de venir sur le plateau pour évoquer ce grand rendez-vous. Mais non. Elle a préféré partir à la recherche de « quatre ou cinq personnes d’origine chinoise » pour leur demander « de venir célébrer le Nouvel an chinois » cette semaine dans l’émission de l’animateur-producteur.

On est donc en 2017 :( pic.twitter.com/8EliyoTcA5 — Anh Phan (@NeoAngel) January 25, 2017

Peut-être pour les appâter, le staff précise que ces invités pourront « faire du karaoké !! ». Et histoire de ne passer à côté d’aucun cliché, l’équipe enfonce le clou : « Il faudrait que les personnes aient l’accent ou sachent faire l’accent parfaitement !! » (les points d’exclamation semble souligner l’importance de la requête).

Autant dire que sur les réseaux sociaux (et à 20 Minutes aussi), c’est la consternation.

Sur le compte Facebook sur lequel la demande a été relayée, les internautes fulminent. Ils se demandent « de quelle origine il faut être pour assister à » l’émission. Et pointent le « racisme ordinaire » qui frappe la communauté asiatique.

« C’est pas raciste voyons, c’est pas comme si elle demandait que les Chinois (même si je pense qu’elle parle des asiats en général ce qui est encore plus honteux…) fassent un accent cliché pour que tout le monde se foutent de leur gueule… ah bah si en fait », écrit l’un d’entre eux.

« Hello, je recherche 4-5 personnes d’origine juive »

D’autres imaginent ce que pourrait donner une demande équivalente avec d’autres communautés : « Hello, je recherche 4-5 personnes d’origine juive disponibles pour fêter la libération au mois de Mai et faire un petit voyage en train !! Il faudrait que les personnes aient un pyjama rayé ou s’en fasse prêter un !! ». Ou encore : « Après on va demander aux Africains de venir aussi imiter les singes avec une banane pour célébrer la fin de l’esclavage ? »

L’an dernier, des milliers de personnes avaient défilé à Paris pour dénoncer le racisme anti-asiatique.

>> A lire aussi : Les citoyens d'origine asiatique crient leur «colère» après la mort de Zhang Chaolin

D’après le quotidien Libération, « la personne à l’origine de l’annonce reconnaît faire partie de l’équipe -ce que le diffuseur NRJ n’a pas encore confirmé- mais nie être à l’origine de l’initiative ». Une initiative qui ne serait, d’après elle, pas du tout raciste : « Les gens ont juste pris ça au premier degré ! », déclare-t-elle, toujours à Libération, « le nouvel an Chinois [c'] est bien de le faire avec des personnes concernées je suppose, tout simplement ! » En tout cas, « l’événement » a été annulé.

