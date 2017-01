By the Web

WEB La vidéo de la vieille dame a fait le tour du réseau social chinois Weibo…

Une Chinoise de 92 ans enfermée dans une porcherie par son fils. - Youtube

A.Ch. avec AFP

La vidéo d'une Chinoise de 92 ans que son fils et sa belle-fille auraient confinée dans une porcherie a provoqué l'indignation des internautes en Chine. Cloîtrée dans un enclos à cochons, la vieille dame ne recevait que peu de nourriture et d'habits, et était constamment battue et injuriée, selon le journal Nanguo Morning News, basé dans la région du Guangxi, au sud de la Chine. Une vidéo présentant les conditions de vie épouvantables de la dame a été largement relayée sur le Twitter chinois, Weibo.

Déménagée de son plein gré, selon son fils

« Je ne peux rien voir », y déclare Madame Yang d'une voix faible à travers les barres de son enclos. Des photos de l’intervention des fonctionnaires du gouvernement local pour libérer la vieille dame ont été publiées sur Weibo. Ces vidéos et photos ont provoqué la colère de nombreux internautes : ils ont accusé sa famille de traitement « inhumain » et « bestial », et se sont dits persuadés que le fils et la belle-fille « seront traités de la même manière par leurs enfants lorsqu'ils seront vieux ».

Ses derniers assurent qu'elle a déménagé de son plein gré dans ce qu’ils appellent une « cuisine » dépourvue de porte et clôturée, située à côté de leur maison. Ils démentent l'avoir détenue dans une porcherie, selon le Nanguo Morning News. Madame Yang est désormais hospitalisée, mais ne s'est pas encore totalement rétablie.

