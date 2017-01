High-Tech

La Nintendo Switch sort le 3 mars 2017 - Nintendo

Une nouvelle console est toujours un événement. Et une nouvelle Nintendo l’est encore plus. Surtout qu’après l’échec de la Wii U, le géant japonais doit se rattraper auprès des joueurs.

Après des mois de rumeurs et un concept hybride dévoilé à l’automne, son président, Tatsumi Kimishima, a annoncé ce vendredi matin quela Nintendo Switch sera disponible à partir du 3 mars prochain. A un tarif pas vraiment compétitif, puisque les vendeurs l’annoncent en précommande entre 309€ (Boulanger), 329€ ( Micromania) et 349€ ( Amazon).

Entre 2h30 et 6h30 d’autonomie

A ce prix, vous trouverez dans la boîte la console, une station d’accueil, une paire de manettes Joy-Con et de dragonnes, un support pour les Joy-Con, un câble secteur et un câble HDMI. Des accessoires (une vraie manette, un volant, un Joy-Con supplémentaire) seront vendus séparément, mais coûteront cher.

De même, pour la première fois de son histoire, Nintendo rend payant le jeu en ligne, à l’instar du Xbox Live et du PS Plus. L’autonomie est longtemps restée la grand inconnue de la Switch, et elle est aujourd’hui annoncée entre 2h30 et 6h30. Les jeux, eux, seront dézonés partout dans le monde.

Zelda est là, pas encore Mario

En parlant de jeux, si 80 sont en développement, seuls deux seront disponibles le jour de la sortie de la machine : le party game 1-2 Switch et bien sûr le très attendu The Legend of Zelda : Breath of the wild. Quid de Mario ? Il faudra attendre le 28 avril pour le découvrir dans Mario Kart 8 Deluxe et la fin de l’année pour un Super Mario Odyssey. Sont également prévus en mars Just Dance 2017, Super Bomberman R, Has Been Heroes ou Snipperclips, puis plus tard : FIFA, Ultra Street Fighter 2, Splatoon 2, etc.

