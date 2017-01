By the Web

AU SECOURS Parfois, le soir du réveillon est l’occasion de faire un triste constat sur son entourage…

Illustration de sms reçu pour souhaiter la bonne année. - No credit Lancer le diaporama

F.F.

Vous en avez peut-être reçu à nouveau en 2017. Des messages de bonne année aussi ridicules que ringards envoyés par des gens que vous appréciez (ou pas) et qui au mieux vous font rire, au pire vous plongent dans un petit début de dépression. 20 Minutes vous propose de faire le tour de ces SMS/mails « fout-la-honte » dont l’intention était certes louable et le résultat un peu moins.

Si vous avez un message à faire passer à ces parents, amis, personnes-dont-vous-ne-connaissez-pas-le-numéro-mais-qui-vous-envoient-un-SMS-de-bonne-année-chaque-Nouvel-An, c’est maintenant…

La carte virtuelle. Qu’on se le dise, en 2017, ça n’est plus possible. A la décharge des personnes qui continuent d’envoyer des cartes Dromadaire pour souhaiter la nouvelle année, elles sont souvent âgées de plus de 60 ans et ont une connaissance plus qu’approximative des usages du Web. On pourrait penser qu’à force de ne recevoir aucun mail de réponse, elles comprendraient le message. Malheureusement, 2017 nous a une nouvelle fois prouvé que nous étions trop optimistes à ce propos.

Carte virtuelle, illustration. - DROMADAIRE

Le message de bonne année à 20h. Mais enfin, pourquoi ? Attendre minuit pour envoyer ses vœux, c’est trop demander, même un 31 décembre ? Le SMS de bonne année à 20h, c’est la dépression totale : le destinataire cherche à vous faire comprendre soit qu’il n’a aucune vie et dormira depuis longtemps à minuit (= culpabilisation, car vous ne l’avez sans doute pas invité à votre réveillon, bouh le mauvais ami) soit qu’il ne se soucie pas assez de vous pour interrompre sa soirée avec ses (vrais) proches afin de vous envoyer un SMS à la bonne heure.

Une vidéo pourrie. C’est peut-être la pire façon d’envoyer ses vœux et c’est même à se demander s’il ne s’agit d’une manière passive agressive de vous faire comprendre qu’on vous déteste. Il s’agit souvent d’une chanson malheureusement assez entêtante qui rappelle les heures les plus sombres du succès de René la taupe.

Un SMS nul. Il est censé faire rire et débuter 2017 sous le signe de l’humour. Mais il est surtout très souvent raté. A la lecture de ce genre d’envoi, c’est la gêne qui domine, même avec un taux d’alcoolémie élevé.

Illustration de sms reçu pour souhaiter la bonne année. - NON RENSEIGNE

