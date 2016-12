Lucie Bras

Alors que la communauté geek est en deuil depuis l’annonce de la mort de l’actrice Carrie Fisher, de nombreux fans ont voulu saluer la mémoire de l’interprète de la princesse Leia. Mais pas seulement. Petit tour d’horizon des hommages un peu bizarres rendus à l’actrice par les Internets.

L’un des plus surprenants vient sans doute du Parti communiste français. « Nous continuerons à combattre l’Empire pour sauver la République. Rest in peace Princess », écrit le PCF dans un tweet illustré d’une image de Carrie Fisher en général Organa dans l’épisode VII de la saga. Qui aurait pu imaginer leur secrétaire national Pierre Laurent et ses adhérents à ce point fans de la saga ?

Hommage alimentaire aussi, du côté de la marque de Cinnabon qui a posté une photo d’un de ses roulés à la cannelle posé sur un gâteau et un dessin de l’actrice, en référence à la coiffure en forme de macarons de la princesse.

Il n’en fallait pas plus pour agacer les twittos, qui y voient une récupération commerciale. Sous la pression, la marque a été obligée de retirer cette photo de son compte Twitter.

Our deleted tweet was genuinely meant as a tribute, but we shouldn't have posted it. We are truly sorry.