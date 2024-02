Plus besoin d’attendre vos vacances à la montagne pour porter vos après-ski préférés, car la haute couture s’inspire désormais du dressing alpin. Doudounes de luxe, cache-oreilles et après-ski sont devenus tendance. C’est une bonne manière pour rentabiliser vos achats et un véritable tremplin pour les marques spécialisées dans les vêtements de ski, comme en témoigne le succès de la marque française Moncler, qui figure parmi les cinq marques les plus prisées au monde, aux côtés de Prada, Miu Miu, Loewe ou encore Bottega Veneta, selon l’index de mode de Lyst. Moon boots, cache-oreilles, doudounes XXL : 20 Minutes décrypte pour vous la tendance des vêtements de ski.

Les célébrités font la tendance !

Kendall et Kylie Jenner, Hailey Bieber, Anne Hathaway et Teyana Taylor ont été aperçues avec le look des montagnes sur les réseaux sociaux. Doudounes imposantes, après-ski en ville et fourrure, ces femmes aux dizaines de millions d’abonnés ont mis la lumière sur cette mode. Plus qu’une simple tendance éphémère, la tendance des vêtements de ski s’incruste peu à peu dans les tendances hivernales récurrentes sous différents déclinés de style.

Le « AliyahCore », un style inventé par Aliyah Bah, une influenceuse originaire de Géorgie, en est la preuve. Combinant minijupe, bas résille et après-ski, l' « AliyahCore » rend le port quotidien des « Moon boots » totalement naturel. Adopté par des célébrités telles que la chanteuse Lizzo, ce style unique a séduit un large public, accumulant plus de 500 millions de vues sur les réseaux sociaux et même un article dans le New York Times. Sa popularité a joué un rôle essentiel dans la normalisation du port des après-ski en toute saison.

Les cache-oreilles, plus simples à enfiler et moins chers, ont aussi la cote. Moins spécifiques que les après-ski destinés à braver la neige, ils ont conquis de nouveaux adeptes, notamment grâce au style « cute » ou au hashtag viral #earmuffs. En France, des influenceuses comme Léna Mahfouf ont boosté cette mode. La créatrice de contenu et entrepreneuse, qui compte une dizaine de millions d’abonnés, a même créé sa propre gamme de cache-oreilles pour sa marque Hôtel Mahfouf.

Un moyen d’afficher son statut

Aller au ski n’est pas donné, et suivre cette mode non plus. Avec des articles comme les Moon boots, vendues entre 150 et 3.000 euros, ou encore les doudounes Moncler ou Canada Goose, qui atteignent facilement les 1000 euros, la tendance implique un certain budget. « Suivre cette tendance est une façon de se distinguer et de prétendre avoir des pratiques sportives coûteuses comme le ski », explique Frédérique Godart à 20 Minutes.

Et ça se voit sur les réseaux sociaux, où les vidéos d’unboxing de marques de vêtements de ski coûteux se multiplient sous les #moncler ou #skioutfits. Ces vidéos, totalisant plus de 3 milliards de vues, mettent souvent en avant le prix des vêtements.

« L’idée, c’est de maintenir une ambiguïté et de laisser penser qu’on va au ski ou qu’on en revient, c’est une manière de montrer sa richesse », ajoute l’expert qui inscrit cette tendance dans la lignée du sportswear, où l’on porte des vêtements de sport au quotidien sans forcément les utiliser pour leur fonction première.

Les marques phares de cette tendance, comme Moon Boots, séduisent un nouveau public qui privilégie l’esthétique à la praticité. Autrefois, la mode consistait à exhiber sa richesse à travers des sacs de luxe ; aujourd’hui, elle se manifeste à travers les après-ski et les doudounes.

