Trois raisons pour lesquelles Lorie est toujours cool

«A 20 ans », Lorie Pester était invincible et le chantait. A 41 ans, qu’en est-il aujourd’hui ? L’interprète de « - Je serai (ta meilleure amie) », « Sur un air latino » ou encore « J’ai besoin d’amour » sort un nouveau projet intitulé « Hyper Lorie (vol.1) » qui revisite ses anciens hits en compagnie de jeunes artistes tels que Bilal Hassani ou Brö.

Plus qu’une simple icône des années 2000, Lorie a marqué toute une génération et continue d’influencer de nombreux artistes émergents aujourd’hui, n’en déplaise à ceux qui la rangent dans les cartons du passé. Pour leur ouvrir les yeux, 20 Minutes vous révèle trois points pour lesquels Lorie Pester est vraiment trop cool.

1. Sa musique traverse les époques

Inspirée par les plus grands comme Janet Jackson, Jennifer Lopez ou encore Britney Spears, Lorie avoue elle-même avoir été une version française de ces pop stars internationales. Avec 8 millions de disques vendus et 4 tournées qui ont réuni plus de 2 millions de spectateurs, la chanteuse a été l’idole de nombreux milléniaux. Devenue célèbre grâce à sa capacité à se réinventer, ses chansons fédératrices et ses chorégraphies impressionnantes, Lorie a inspiré, de leur propre aveu, des stars comme Eddy de Pretto ou Louane.

Après avoir changé de carrière pour devenir comédienne, elle a été émue de voir des artistes contemporains lui faire autant de louanges. Ces discours l’ont motivée à célébrer ses 20 ans de carrière avec un EP en compagnie de jeunes chanteurs tels que Bilal Hassani, Brö, ou Adé.

Dans une version 2024, plus moderne et adaptée au genre des artistes en featuring, ses hits restant dansant mais tirent sur l’électro. Lorie se réinvente aux côtés d’artistes dans l’air du temps comme Piche, drag-queen et chanteuse de la dernière saison de Drag Race France, ou encore Kalika, reconnue pour ses sonorités hyperpop.

2. Notre French fashion icône

Si une pop star française devait être nommée comme représentante des années 2000, Lorie serait de loin l’heureuse gagnante. Look 100 % en jean, haut pailleté, salopette XXL, Lorie a été au cœur de la tendance, rappelant certainement Britney Spears et Jennifer Lopez en version française. Avec son look mignon, sexy et audacieux, elle a inspiré de nombreuses jeunes filles prêtes à tout pour lui ressembler. Même au niveau capillaire, elle a su passer par toutes les couleurs et les formes avec des cheveux courts, longs, ondulés, lisses, tressés. Lorie osait s’aventurer dans ces looks et a marqué l’Hexagone avec ses tenues à la pointe de la tendance Y2K. Des looks qui font écho à la tendance actuelle, marquée par un retour des années 2000.

3. Son engagement

Lorie Pester a contribué à faire connaître l’endométriose, dont elle-même est atteinte, au même titre qu’une Française sur 10 selon l’Inserm. Elle parle fréquemment de cette pathologie qui l’a poussée à subir une ablation de l’utérus après la naissance de sa fille, qu’elle a eue grâce à une fécondation in vitro en 2020. Cette maladie douloureuse l’a beaucoup fait souffrir, et elle partage son témoignage dans son récit La douleur ? Quelle douleur ? qui sortira aux Éditions Robert Laffont le 21 mars. À 41 ans, ses douleurs ne lui ont laissé d’autre choix que l’hystérectomie. Après une longue période de souffrance, elle a confié à RMC BFM play : « Aujourd’hui, je revis parce que je n’ai plus du tout mal ».

Pop star adulée des jeunes hier, actrice, mère engagée et chanteuse innovante aujourd’hui Lorie était et reste définitivement cool.