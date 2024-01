Après plusieurs défaites, la France redevient enfin championne de la boulangerie

La France n’y croyait plus, mais la France l’a fait. Ce lundi soir, se tenait Porte de Versailles une nouvelle édition de la Coupe du monde de la boulangerie, à l’occasion du Salon Europain. Un prix qui s’arrache (comme des petits pains) depuis sa création en 1992. Mais depuis 2008, la France ne remportait rien, perdant au fil des cérémonies sa crédibilité de « pays de la baguette ». Sûrement boostée par notre dernière Une qui se demandait pourquoi le pays était si nul, l’équipe tricolore s’est finalement hissée en tête du podium devant la Corée du Sud et le Japon - deux pays qui ne laissaient rien passer depuis plusieurs années.

A l’annonce des résultats, annoncé par un bref « oh putain on l’a fait » (La France quoi), tous les candidats tricolores se sautent dans les bras. Dans le public, la fierté est également présente et se chante à coups de « po-po-lo-po-po-po » et Marseillaise. Drapeaux tricolores sur les épaules, la joie peine à redescendre plusieurs minutes après la victoire. Quant au jury plutôt discret, c’est la fin d’un marathon intensif de nourriture où plus de 150 sortes de pain auront été goûtées. Pourtant, malgré la quantité absorbée, tous auraient été unanimes sur le trio vainqueur et tant pis pour les sept autres participants : l’Allemagne, le Chili, la Chine, la Grèce, Madagascar, le Maroc et le Mexique.

« Soyez fiers d’eux »

Sur le podium, les trois boulangers Franck Fortier, Fabien Nolay et Xavier Sacriste savourent enfin leur victoire, sous la houlette d’un coach tout sourire, Grégoire Bardet. « Soyez fiers d’eux. Applaudissez-les », encourage le Chef enseignant boulanger auprès du public. « C’est une belle victoire de l’équipe française qui était attendue depuis maintenant pas mal d’années. Nous pouvons être fières de cette victoire », nous raconte-t-il en tenant fièrement sous le bras le lyonnais Xavier Sacriste, lui agrippé à son trophée en forme de meule de pain.

« Nous avons démontré que la France était capable de revenir au haut niveau dans la compétition de la boulangerie. C’est une grande fierté pour la boulangerie française et un rêve de gosses pour nous ». Pour le coach, 2024, ce n’est pas seulement l’année des Jeux olympiques de Paris, mais aussi celle où la France retrouve ce pour quoi elle brille à l’international. Non pas Timothée Chalamet ou son arrogance, mais bien le pain.