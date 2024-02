Que veulent dire (de nous) nos rêves érotiques ?

Ce week-end, 20 Minutes se consacre au plaisir sous toutes ses formes. Oui, on parlera de sexualité mais aussi de plaisirs gustatif, olfactif ou sportif.

Votre front perle de sueur, vous vous sentez émoustillé, ou perplexe, l’esprit encore embrumé des images et sensations qui viennent de lui apparaître. Vous venez de vous réveiller d’un rêve érotique.

Tout le monde ou presque a fait au moins une fois dans sa vie un rêve érotique. Mais comment l’interpréter ? Rêver d’un scénario coquin avec une amie ou un collègue signifie-t-il qu’on a le béguin pour eux ? Peut-on interpréter soi-même ses rêves érotiques ? Que disent-ils de nous ? 20 Minutes vous répond.

Des rêves fréquents

Selon un rapport de l’Insee publié en 2013, 70 % de femmes confient faire des rêves érotiques, contre 80 % des hommes, et ce, dès l’adolescence et le feu hormonal qui l’accompagne. « Les rêves érotiques sont plus ou moins fréquents selon les personnes, et les périodes de nos vies aussi », indique Tristan-Frédéric Moir, psychanalyste, spécialiste du langage des rêves et auteur de Mon carnet de rêves (éd. Hachette pratique). En couple depuis peu, Mélanie, 32 ans, rêve souvent ces derniers temps que son amoureux la couvre de tendres caresses et de baisers, comme il le fait dans la réalité. « Les rêves érotiques correspondent à trois choses, explique Tristan-Frédéric Moir. D’abord à notre libido, qui est une pulsion de vie. Ainsi, un rêve érotique soft, avec un sentiment amoureux et une forte sensualité, est en rapport avec notre pulsion vitale qui s’incarne dans sa forme primitive de pulsion sexuelle, c’est un signe de bonne santé et de vitalité quand on fait ce type de rêves. Ce rêve peut aussi représenter notre pôle opposé : que l’on soit homme ou femme, nous avons tous un pôle féminin et un masculin, et souvent le personnage qui apparaît représente notre partie masculine quand on est une femme et vice versa. Ce sont des rêves de rencontre intérieure et c’est très positif aussi ».

Mais plusieurs scénarios peuvent s’inviter dans nos échappées nocturnes, même si certains schémas reviennent plus que d’autres. Ainsi, selon une étude Ifop pour Tousaulit.com publiée en 2021, « 42 % des personnes interrogées ont déjà rêvé qu’elles faisaient l’amour avec un(e) amie(e), 27 % avec un(e) collègue et 19 % avec une célébrité ». C’est le cas de Robin, 29 ans, qui a rêvé d’une collègue qui ne le laisse pas indifférent, bien que tous deux soient en couple. « J’ai rêvé qu’on finissait la soirée tous les deux, les choses devenaient de plus en plus chaudes, mais je me suis réveillé juste avant de faire l’amour avec elle », raconte-t-il. Que signifie ce songe ? « C’est un rêve de compensation, un exutoire, que son surmoi lui interdit encore », traduit le spécialiste des rêves.

Classique aussi, Amélie, 38 ans et mariée, a rêvé qu’elle faisait l’amour avec Brad Pitt dans un ascenseur, « et je n’avais aucune envie de me réveiller, plaisante-t-elle. Je me sentais au top de ma sensualité, une sorte de lionne irrésistible ». Dans un rêve, « l’ascenseur symbolise une pulsion de la libido, une pulsion ascensionnelle, confirme Tristant-Frédéric Moir. Ici, la libido s’exprime, elle est équilibrée et célébrée, donc c’est très bon signe ».

Pas d’interprétation au premier degré

Mais parfois, les rêves érotiques sèment un peu la confusion au réveil. Maëlle, 27 ans et en couple, fait peu de rêves érotiques, « mais ils sont toujours un peu farfelus. Parfois mon ex apparaît, alors que je l’ai quitté il y a longtemps et que je n’ai aucun sentiment caché pour lui ». Qu’elle se rassure, « quand on rêve d’un ex, il peut en réalité s’agir de son ou sa partenaire actuelle, répond le spécialiste des rêves. Certaines personnes peuvent être troublées par la teneur de leurs rêves érotiques, surtout quand ils abordent quelque chose d’interdit comme une tromperie ou un ex, un rêve qu’on n’imagine pas raconter à son partenaire, qui risque de le prendre le rêve au pied de la lettre. Or, il est très difficile de décrypter soi-même ses rêves, parce qu’on a tendance à les interpréter au premier degré, qu’on a du mal à les voir de façon allégorique ».

Que veulent dire ces rêves érotiques au dénouement troublant ? « Quand on se souvient d’un rêve, c’est qu’il a valeur de message, explique Tristan-Frédéric Moir. Dans tous les cas, il ne faut jamais éprouver honte ou culpabilité à cause d’un rêve érotique, il faut simplement en trouver le sens précis : les rêves sont toujours voilés, ils déguisent les formes. On peut donc être surpris par leur contenu, comme rêver d’un moment de passion avec un collègue que l’on déteste dans le réel par exemple. Cela représente une partie de soi qu’on refoule et qu’on n’aime pas ».

Quant à ceux qui, comme dans la chanson, « rêvent si fort que les draps s’en souviennent », l’interprétation du rêve érotique n’est ici pas littérale non plus, et peut traduire un manque. « Les rêves plus "hard" sont des rêves de compensation, décrypte le spécialiste. Le psychisme est régulé par la fonction du rêve, et quand nous avons des déficits, il y a un aspect exutoire qui vient apporter ce qui nous manque dans la réalité. Par exemple, chez les hommes, les rêves qui se concluent par une pollution nocturne [un orgasme avec éjaculation dans son sommeil] sont des rêves de compensation ».

Quelques symboles communs

Mais pour celles et ceux qui voudraient se lancer dans l’interprétation de leurs rêves coquins, quelques symboles sont universels. « Nous sommes tous connectés avec l’inconscient collectif, donc il existe des symboles qui ont une valeur stable, tout en étant polysémiques, selon les personnes, détaille Tristan-Frédéric Moir. Par exemple, le serpent représente l’énergie sexuelle pure, partout dans le monde. Mais il faut connaître le contexte qui accompagne le rêve pour savoir ce qu’il signifie pour la personne qui l’a fait ».

Dans la même lignée, « le chat peut être un symbole du désir féminin, poursuit le spécialiste. Et si l’on est freudien, on peut voir dans ses rêves les cavités comme une représentation de l’organe féminin, et les tours comme un symbole phallique ». Résultat, conclut Tristan-Frédéric Moir, que le scénario de son rêve soit érotique ou non, « on peut avoir une lecture sexuelle de tous les rêves, puisque c’est l’énergie principale qui nous anime ».