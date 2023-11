Un détective publie un guide pour tromper son conjoint sans se faire choper

L’infidélité tranquilou, ou pas. Le Guide de l’adultère va paraître fort opportunément juste avant les fêtes de fin d’année. Est-ce pour autant le meilleur cadeau à faire pour Noël ? Dans la série « WTF », sans doute, surtout si l’on fait peu de cas de la morale. Parce que cet ouvrage, rédigé par un véritable détective privé, est un antagonisme à lui tout seul, proposant d’un côté un manuel du conjoint volage, de l’autre, un mode d’emploi pour détecter la tromperie.

L’adultère est certainement aussi vieux que le principe de monogamie. C’est un sujet qui a participé aux belles années du Vaudeville, qui est au centre de nombreux opéras ou films, qui fait régulièrement la « une » des tabloïds et qui a longtemps monopolisé les prétoires. Et s’il n’est plus pénalement répréhensible de nos jours, l’adultère reste néanmoins un fonds de commerce pour les détectives privés en raison des enjeux financiers que cela peut représenter au sein d’un couple. Alex Darcq, c’est un pseudonyme, est l’un de ces enquêteurs privés dont la traque de la tromperie constitue 30 % de l’activité. « Cela fait vingt ans que je fais ce travail, on peut dire que j’ai une certaine expertise dans ce domaine », explique-t-il à 20 Minutes.

« Il planquait sa maîtresse dans le coffre de sa voiture »

Cette expertise, Alex Darcq a décidé d’en faire un livre : « l’idée m’est venue au fil du temps, des clients rencontrés et de l’imagination qu’ils pouvaient déployer pour tromper leur conjoint ou pour confondre un infidèle. » Ce mari volage qui planquait sa maîtresse dans le coffre de sa voiture, ces amants qui utilisaient une boîte mail morte comme les espions, cet infidèle qui communiquait avec ses conquêtes via une application de belote, etc.

« Le guide est rédigé en double lecture parce qu’il s’adresse aux deux camps : aux ''Casanovas'' trompeurs et aux ''Sherlocks'' trompés », insiste le détective. Ainsi, en près de 300 pages, Alex Darcq livre ses conseils de pro pour choper ou ne pas se faire choper. « Cela va du choix de l’amant aux moyens de communication à employer en passant par l’organisation de rendez-vous discrets ou la gestion de son conjoint pendant le rendez-vous », énumère-t-il. La « version Gold » du guide propose même tout un chapitre pour savoir comment gérer le détective que votre conjoint aura lancé à vos trousses.

Des conseils qui risquent de compliquer la tâche des enquêteurs

L’ouvrage est cynique et l’auteur en est conscient. Il sait aussi que son initiative va faire grincer une paire de dents au sein de sa profession. « Dire que cela équivaut à nous tirer une balle dans le pied est faux. Il faudra toujours que l’on apporte des preuves pour constituer un dossier », affirme Alex Darcq. Il reconnaît cependant que ses conseils risquent de compliquer la tâche des enquêteurs et qu’il leur faudra davantage de temps pour confondre les infidèles. Peu importe puisque dans cette profession, le temps c’est de l’argent.

Le Guide de l’adultère par un détective privé sera disponible dès le 1er décembre, sur Amazon, en papier et e-book. Forcément, c’est la version dématérialisée que l’auteur recommande « pour ne pas se faire attraper ».