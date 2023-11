Si tout le monde rêve, au moment du réveil, nous ne sommes pas tous logés à la même enseigne. D’un côté il y a ceux qui se souviennent parfaitement de leurs rêves et qui peuvent les décrire, les noter ou même les dessiner et de l’autre côté ceux qui ne se souviennent de rien (ou très peu souvent). Mais alors pourquoi se souvient-on de ces rêves et comment ça marche ?

Des années de votre vie à rêver

D’abord il faut savoir que l’on rêve toute la nuit… ou toute la journée si vous dormez le jour. Les rêves sont souvent associés à la phase de sommeil paradoxal, c’est-à-dire la phase de sommeil où notre corps bouge le moins mais où notre cerveau s’active le plus. C’est pendant ce cycle que nous faisons les rêves les plus visuels et les plus complexes et que nous rêvons le plus. En moyenne, on estime qu’un individu 1h40 chaque nuit. A 60 ans, vous avez donc passé cinq ans de votre vie à rêver. Mais alors pourquoi vous ne vous en rappelez pas ?

Plus de réveils, plus de rêves

C’est ce qu’ont essayé de comprendre des chercheurs en neurosciences de l’Université de Lyon. Ils ont étudié un groupe d’une quarantaine de rêveurs volontaires et ils les ont divisés en deux groupes : les grands rêveurs et les petits rêveurs. Dans le premier groupe, les personnes se souvenaient d’environ 5.2 rêves par semaine contre à peine 2 rêves mémorisés par mois pour le deuxième groupe. Après de nombreux tests, les chercheurs se sont aperçus que « les grands rêveurs » se réveillent plus que « les petits rêveurs ».

Ces éveils (même très succincts) permettraient selon les scientifiques d’« encoder » les rêves et ainsi mieux s’en souvenir le matin. Les chercheurs se sont également aperçus que chez « les grands rêveurs », une zone du cerveau est plus active durant le sommeil : celle du cortex préfrontal médian. Cette zone permet notamment « l’orientation de l’attention vers les stimuli extérieurs ». En clair, comme cette zone est plus active, vous vous réveillez plus facilement à cause du bruit ou de la lumière autour de vous et vous enregistrez donc mieux vos rêves.

Voilà maintenant vous le savez : si vous vous souvenez plus de vos rêves que d’autres, c’est tout simplement parce que vous vous réveillez plus !