Cergy-Pontoise n’a que 50 ans. Et cette ville nouvelle, conçue tout en béton, est le cadre idéal pour les graffeurs et autres artistes urbains en recherche d’espaces à orner de leurs œuvres. Depuis quinze ans, l’association Art Osons milite pour la promotion du street art à Cergy en réunissant 12 artistes résidants ainsi que d’autres collaborations avec des figures nationales et internationales. Chaque année pendant un long week-end, ils organisent le projet CAPS Attack durant lequel ils se challengent entre graffeurs, illustrateurs, graphistes et artistes pour repeindre un bout de la ville sur un format gigantesque.

Informations pratiques :

Il faut 45 minutes avec le RER A pour rejoindre l’arrêt Cergy Préfecture et accéder immédiatement à une vingtaine d’œuvres dans le quartier Grand Centre.