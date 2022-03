Pourquoi l’art serait-il cantonné aux murs des musées ? A Toulouse, jusqu’au 28 mai, plus besoin de franchir les portes des Abattoirs pour voir des œuvres de sa collection. En entrant chez le fromager ou dans la boutique de thé de la rue de la Colombette, les clients pourront désormais admirer des créations artistiques de Richard Fauguet ou de Christine Morel.

Une idée de "musée de quARTier" qui a germé dans la tête d’Antoine Bères durant le confinement. « Alors que l’art était enfermé, les seuls lieux de vie ouverts étaient les commerces dits essentiels. Je me suis qu’on pouvait mettre des œuvres dans ces lieux de vie pour enlever la distance et rendre l’art aux Toulousains », explique le fondateur d’Art & Quotidien, à l’initiative de ce projet.

Il a convaincu sans trop de difficultés le musée des Abattoirs, habitué à exposer hors les murs. Ainsi que l’Amicale des artisans et commerçants de Saint-Aubin/Colombette, toujours prêt à s’engager sur de nouveaux projets pour faire vivre le quartier. « C’est un moyen de proposer quelque chose de supplémentaire, d’être toujours dans cet esprit de consom’acteur », plaide François Scheerens, un de ses membres. Il y voit aussi un moyen de créer une interaction de plus entre les habitants et les commerçants, transformés durant un temps en médiateur culturel.