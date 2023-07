L’heure du grand rendez-vous est fixée à 22h30. Comme chaque année à Lyon, le feu d’artifice du 14-Juillet sera tiré vendredi soir de la colline de Fourvière. Le spectacle, baptisé « Alegria », doit durer une vingtaine de minutes. Où doit-on se placer pour en profiter au mieux ? 20 Minutes vous aide à trouver « la bonne gâche ».

Les quais, une valeur sûre mais…

Les quais de Saône restent le meilleur spot pour admirer le spectacle et prendre des photos, surtout lorsque l’on se situe en face de la cathédrale Saint-Jean ou du palais de justice. Le problème, en revanche, c’est la foule très compacte. Alors si vous n’avez pas la chance d’avoir des potes qui habitent en hauteur sur les quais pour être aux premières loges sans jouer des coudes, il vaut mieux venir tôt pour s’installer.

Pour prendre plus de recul tout en restant face à la colline, privilégiez les berges du Rhône. Mais là encore, il y a du monde. Les toits des bâtiments et les arbres peuvent également obstruer la vue sur le bas de colline, où sont projetés des jeux de lumière. En revanche, pas de souci pour profiter des feux tirés au-dessus de la basilique, ceux qui vont trèèèès haut dans le ciel.

La rue de l’Antiquaille pour être au plus près

Si vous ne pouvez pas vous rendre aux pieds de la basilique de Fourvière pour des questions de sécurité, il est néanmoins possible d’admirer le feu d’artifice au plus près. L’endroit idéal : se poster vers l’entrée du théâtre antique de Fourvière ou vers la sortie du funiculaire Minimes. Le point de vue est différent et ça change, pour une fois ! Vous n’aurez pas la chance de voir les feux tirés plus bas ou les lumières éclairant le jardin du rosaire mais vous ne serez pas gênés par la foule. Et vous entendrez les détonations très fortement.

Le secteur des Chartreux pour un autre point de vue

C’est l’endroit qui offre l’un des plus beaux points de vue sur la ville. Forcément, il nous vient automatiquement à l’esprit quand on pense au feu d’artifice. Pour fuir l’agitation du centre-ville (quoi que, le site commence à être bien connu pour ça), choisissez de grimper la rue de l’annonciade afin de rejoindre la place Rouville ou le jardin des Chartreux, situé juste à côté. Un peu plus loin en revenant vers le bas des pentes, vous avez l’option du jardin de la Grande Côte. Souvent fréquenté, il a néanmoins l’avantage de posséder de nombreux escaliers qui permettent de regarder le spectacle sans être gêné par son voisin de devant.

Excentrez-vous pour plus de tranquillité

Là-bas, vous aurez le chant des grenouilles et le bruit des pétards. La pointe de la Confluence reste l’un des meilleurs compromis pour jouir de la vue sublime, tout en évitant le monde, les touristes et les gens qui vous écrasent les pieds.

Mais pas de besoin d’aller à Lyon pour profiter du spectacle. Si vous arrivez par le sud de l’agglomération, arrêtez-vous à la Mulatière. En rejoignant la rue de la Navarre, vous aurez un point de vue imprenable sur la basilique qui domine la ville.

Autres spots vivement conseillés, loin de la ville : Le Mont Cindre à Saint-Cyr-au-Mont-d’Or. Les fesses dans la pelouse, perchés à 470 mètres, vous bénéficierez d’un cadre incomparable. Quelques kilomètres plus loin, vous avez encore deux autres options pour vivre le moment en pleine nature (et peut-être au frais) : le Mont Verdun et le belvédère du Mont Thou. En revanche, si vous aimez les crépitements du bouquet final qui font palpiter le cœur, vous serez un peu loin pour en profiter pleinement.

Et si vous ratez le 14-Juillet ?

Pas de panique. Vous pourrez vous rabattre sur d’autres deux d’artifice dans l’agglomération, prévu dès ce jeudi soir. On pense à ceux d’Oullins, Caluire, Tassin, Sainte-Foy-lès-Lyon, Décines, Vaulx-en-Velin, Vénissieux, Saint-Priest, Meyzieu, Genas, Ecully, Francheville, Saint-Genis-Laval ou encore Brignais.