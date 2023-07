Bis repetita… Ce mardi, la vente des billets des concerts parisiens de la star américaine Taylor Swift a été mise en pause peu après son lancement sur la plateforme Ticketmaster, qui avait déjà connu des accrocs pour cette artiste l’an dernier.

La mise en vente « pour Paris La Défense Arena a été mise en pause », écrit Ticketmaster sur ses réseaux sociaux français. « Nous vous tiendrons au courant avec une nouvelle heure de mise en vente dès que possible » poursuit la plateforme. Un message précédent faisait état de « problèmes avec le site ce (mardi) matin ». L’ouverture des billets pour les dates parisiennes pour « The Eras Tour » avaient commencé dans la matinée à 9 heures.

Ticketmaster avait présélectionné de nombreux fans pour participer à la vente des billets pour la tournée de Taylor Swift. - Capture d'écran / 20 Minutes

Quatre concerts programmés en 2024

Taylor Swift, figure de la pop comptant 267 millions d’abonnés sur Instagram, avait ajouté une date supplémentaire pour Paris La Défense Arena, la plus grande salle indoor d’Europe, qui doit donc la recevoir les 9, 10, 11 et 12 mai 2024. Ces quatre concerts parisiens marqueront le début de la tournée européenne de l’interprète de Cruel Summer.

La mise en vente des billets pour les quatre dates à Paris La Défense Arena était programmée pour ce mardi matin. Les inscriptions pour la mise en vente étaient closes depuis le 23 juin.

Ce mardi midi, Ticketmaster a également annoncé avoir mis en pause la vente pour ses concerts de Lyon prévus les 2 et 3 juin 2024 au Groupama Stadium de Lyon-Décines.

La mise en vente Taylor Swift | The Eras prévue à 13h pour Lyon – Groupama Stadium a été mise en pause Nous vous tiendrons au courant de la nouvelle heure de mise en vente dès que possible. Tous les codes resteront valables. — Ticketmaster.fr (@TicketmasterFR) July 11, 2023



Sur Twitter, de nombreux fans ont fait part de leur colère, après des heures d’attente. « Une vraie désillusion, pourquoi avoir envoyé 1 million de codes ? Avec ce système de codes, je pensais pouvoir accéder à une pré-vente plus saine et efficace, mais me voilà derrière 972 000 personnes et devant tant d’autres, qui doivent être tout aussi déçues que moi », a notamment réagi une internaute sur Twitter. « Vous allez me faire regretter le temps où internet n’existait pas et où on faisait la queue devant la Fnac pour avoir ses billets », écrit un autre usager.

Le site déjà mis en cause aux États-Unis

Ce n’est pas la première mésaventure du genre pour la plateforme. Sur le gril du Sénat américain, Ticketmaster avait admis en début d’année avoir une « responsabilité » dans la cacophonie autour de la vente de billets aux Etats-Unis pour la tournée de la star américaine Taylor Swift en novembre 2022.

Le géant de la vente de tickets de spectacles s’était toutefois empressé de pointer du doigt la responsabilité partagée d' « attaques de bots » qui auraient significativement ralenti les opérations de la plateforme lors de la vente de billets mi-novembre.

Cette situation chaotique avait relancé les critiques sur la position dominante du géant du secteur de la vente de billets, qui a fusionné en 2010 avec le géant du divertissement Live Nation. Sans la nommer directement, la chanteuse avait critiqué la plateforme dans un post Instagram, assurant être « hors d’elle » après avoir vu autant de ses fans « vivre un cauchemar ».