« Des orages localement très virulents à partir du début d’après-midi du nord Auvergne à l’Alsace. Gros grêlons, violentes rafales de vent, intensité pluvieuse importante. Deuxième salve en soirée attendue du sud-ouest au nord des Alpes », a prévenu Météo-France ce mardi matin.

Face à ces prévisions, la SNCF Auvergne-Rhône-Alpes et Grand-Est ont préféré annuler certains axes de circulations. A partir de 14h30, les trains concernés au départ de Lyon sont ceux en direction de Bourg-en-Bresse, Paray-le-Monial. Ceux en direction de Mâcon, Ambérieu, Saint-Etienne, Roanne, seront interrompus jusqu’à 19 heures. Les tronçons Saint-Etienne – Le Puy-en-Velay, Saint-Etienne – Roanne et Saint-Etienne - Montbrison sont également arrêtés. De 16h00 à 19h00, les lignes Ambérieu – Bourg-en-Bresse, Bourg-en-Bresse – Mâcon et Bourg-en-Bresse – Saint-Amour seront aussi stoppées.

🔴Pour faire suite aux alertes de météo France, les conditions météorologiques vont se dégrader de manière très importante dans le nord de la Région cet après-midi.

En conséquence, SNCF interrompra les circulations sur différents axes. — SNCF TER AURA (@SNCFTERAURA) July 11, 2023



Concernant la région Grand-Est, la SNCF a prévenu sur Twitter que « les conditions climatiques dégradées peuvent imposer l’arrêt des circulations ou des limitations de vitesse » et recommande « vivement » de « voyager avant 17 heures ». Enfin, en Bourgogne-France-Comté, les trains entre Besançon et Saint-Amour, Morteau ou encore Clerval ne roulent plus depuis 15 heures. Même chose pour Dole-Vallorbe, Vesoul-Culmont et Paray-Montchanin.