Voici tout ce qu’il faut savoir sur la 5e étape de ce Tour de France entre Changé et Laval (27,2 km).

> Ce qu’il s’est passé hier

La première vraie sieste du Tour et une échappée qui a failli aller au bout, mais le peloton est revenu à 150m de la ligne et Cavendish s’est imposé pour son retour sur la Grande Boucle. A revivre ici :

> Les maillots distinctifs

Le jaune : Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix)

Le vert : Mark Canendish (Deceunink – Quick-Step)

Le pois : Ide Schelling (Bora-Hansgrohe)

Le blanc : Tadej Pogacar (UAE – Team Emirates)

