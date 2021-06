Va-t-on enfin avoir le droit à un peu de calme dans ce début de Tour de France ? Après les belles émotions données par Alaphilippe puis van der Poel, l'étape d'hier a été marquée par trois chutes dans le final et un gros coup de gueule de Marc Madiot. Tim Merlier avait profité de tout ce bazar et d'un train emmené par le maillot jaune himself pour s'imposer. Mais le peloton est marqué et en colère, notamment à cause de ces 10 derniers kilomètres sinueux. Une grève est prévue, avec une pause au bout de 50km. Pas d'échappée en vue donc ? Sur ce parcours, on imagine difficilement autre chose qu'un nouveau sprint massif en tout cas. Au classement général, van der Poel est toujours leader avec 8 secondes d'avance sur Julian et 31 sur Carapaz. Pris dans une chute, Roglic a déjà du retard.

> Etape à suivre entre deux micro-siestes à partir de 15h30 avec nous !