Au revoir Toulon, bonjour Nanterre. Actuel consultant au RCT, Frédéric Michalak entraînera l’attaque du Racing 92 la saison prochaine, a annoncé le club ce jeudi dans un communiqué. L’ancien ouvreur du XV de France (40 ans, 77 sélections) remplacera l’Anglais Rory Teague, arrivé l’été dernier.









Michalak, qui s’est engagé jusqu’en 2026, rejoint le staff d'un autre Anglais, Stuart Lancaster, qui succédera à l’actuel entraîneur Laurent Travers, en poste depuis 2013. Travers va prendre du recul pour devenir président du directoire du club des Hauts-de-Seine.

Retrouvailles avec d’anciens coéquipiers

Le meilleur buteur de l’histoire des Bleus (436 points), passé notamment par Toulouse, Toulon et Lyon, retrouvera ses anciens partenaires en équipe de France, Yannick Nyanga et Dimitri Szarzewski, respectivement entraîneur des Espoirs et adjoint en charge de la défense.