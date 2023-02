La Fédération galloise (WRU) et le Tournoi des VI Nations respirent. Le match entre le Pays de Galles et l’Angleterre, prévu samedi à Cardiff, aura bien lieu, alors que les joueurs du XV au Poireau menaçaient de faire grève. Le capitaine Ken Owens a fait cette annonce ce jeudi.

Un litige contractuel entre les professionnels gallois et la WRU faisait planer une incertitude sur la tenue de cette affiche de la troisième journée de la compétition. Le directeur général par intérim de la Fédération, Nigel Walker, a également indiqué que le risque de grève était écarté.









Le rugby gallois traverse une période de crise sportive et économique depuis trois ans. Le retour en décembre dernier du sélectionneur Warren Gatland, avec lequel la sélection a remporté trois Grands Chelems (2008, 2012 et 2019) et atteint deux fois les demi-finales de la Coupe du monde (2011 et 2019), n’a pour l’instant pas permis d’enrayer cette spirale négative. Le Tournoi a commencé par deux lourdes défaites, contre l’Irlande au Millenium Stadium (10-34) puis en Ecosse (35-7).

Tensions sur les salaires et la règle des 60 sélections

Le problème est aussi financier, puisque la Fédération et les quatre provinces (Ospreys, Cardiff, Newport, Scarlets) cherchent à réduire leurs coûts, notamment en baissant le salaire des joueurs. Cela a déclenché la révolte des internationaux, qui réclamaient aussi que la règle des 60 sélections nécessaires pour qu’un joueur évoluant à l’étranger puisse jouer pour son pays soit annulée.

Mardi, l’annonce des 23 éléments retenus pour affronter l’Angleterre avait été reportée in extremis à cause de ses tensions. « Je voulais juste que les choses soient claires pour les gars et on reviendra jeudi pour annoncer l’équipe » avait annoncé Gatland. Normalement, c’est ce qui devrait se passer.