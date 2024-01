Le sport italien ne croyait plus vraiment aux contes de fées dès lors qu’il s’agissait de tennis masculin. Plus aucun joueur depuis Adriano Panatta, à Roland-Garros en 1976, n’avait ainsi soulevé un titre du Grand Chelem. Cet historique de la lose, qui rendrait presque compétitif le tennis français, vient d’être réduit en cendres par la grâce de Jannik Sinner. A 22 ans, celui-ci a été capable de dompter en demies le numéro un mondial Novak Djokovic, patron absolu à Melbourne depuis la nuit des temps. Mais après deux manches catastrophiques en finale contre Daniil Medvedev (4-6, 4-6), on était tout près de prendre de l’avance pour vous conter l’histoire déjà vue d’un bizut anesthésié par l’enjeu de sa première finale dans un Majeur.

Face à un joueur de 27 ans rompu à de tels rendez-vous (un sacre à l’US Open en 2021 et désormais cinq autres finales majeures disputées), le scénario faisait sens, surtout quand vous êtes natif de San Candido.

Mais le numéro 4 mondial a totalement tordu cette tournure de finale cauchemardesque, au prix d’une résistance remarquable dans un paquet de rallyes, d’initiatives plus grandes dans le jeu, et grâce à une fraîcheur conservée grâce à un parcours quasi parfait jusque-là (un seul set cédé contre le Djoker durant tout le tournoi et 6 heures de moins passées sur le court que Medvedev). D’une immense tartasse en coup droit long de ligne laissant le Russe à quatre mètres, il a parachevé sa folle remontada et son rêve de consécration sur un tournoi majeur (3-6, 3-6, 6-4, 6-4, 6-3).

Players to comeback from two sets down to win a Grand Slam final:



Borg d. Orantes, Roland Garros 1974

Lendl d. McEnroe, Australian Open 1984

Agassi d. A. Medvedev, Roland Garros 1999

Gaudio d. Coria, Roland Garros 2004

Thiem d. Zverev, US Open 2020

Djokovic d. Tsitsipas, Roland… pic.twitter.com/cC8RGK4WYV — José Morgado (@josemorgado) January 28, 2024 L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.





« C'est un énorme tournoi pour moi », a sobrement commenté l’intéressé sur la Rod Laver Arena, quelques minutes après ce passionnant/renversant succès en 3h44. Le numéro 4 mondial, qui va rester à cette place après cet Open d’Australie, toujours derrière Djokovic, Alcaraz et Medvedev donc, sait à quel point il était précieux de débloquer son compteur, dans une ère nouvelle pour le tennis, alors que Melbourne assistait ce dimanche à sa première finale sans Djokovic, Nadal ou Federer à l’affiche… depuis 2005 !

Félicité par Carlos Alcaraz

Se tournant vers son crew, Jannik Sinner a ensuite glissé dans un large sourire (son premier de la journée en public) : « Merci de me soutenir et de me comprendre, ce n’est parfois pas facile. Je suis encore un peu jeune, c’est comme ça ». Encore jeune mais déjà si mature au moment de disputer des points cruciaux, notamment dans une quatrième manche hypra serrée (56 minutes de bras de fer) face à un Daniil Medvedev jusqu’au bout héroïque.

La popularité de Jannik Sinner sur le circuit saute en tout cas aux yeux. Carlos Alcaraz a ainsi vite dégainé ses félicitations sur X : « Je suis tellement content pour toi Jannik. Tu mérites ce titre plus que quiconque, apprécie ce moment ». C’est simple : son profil de gendre idéal a même rendu Daniil Medvedev fair-play d’un bout à l’autre de la finale, aux antipodes de l’atmosphère électrique ayant entouré sa demie contre Zverev. Bien que terrassé par une nouvelle cruelle défaite en finale à Melbourne après avoir mené 2 sets à 0 (comme contre Rafael Nadal en 2022), le Russe est donc allé chaleureusement saluer son bourreau du jour. Et cela, avant de glisser : « Tu mérites ce titre et ce n’est probablement pas ton dernier Grand Chelem ».

On le croit aisément, au vu des énormes progrès réalisés par le garçon, saison après saison. Le champion d’Italie… de ski alpin chez les jeunes en 2008 (puis vice-champion d’Italie de slalom géant en 2012) a ensuite tenu à remercier sa famille ce dimanche : « Je souhaite à tout le monde d’avoir des parents comme les miens. Ils m’ont toujours laissé choisir ce que je voulais faire. Quand j’étais plus jeune, j’ai pu faire d’autres sports et mes parents ne m’ont jamais mis de pression. J’aimerais que cette liberté soit possible pour tous les enfants ». Qu’on se le dise, tout est sain (t) autour de Jannik Sinner, et le destinait à atteindre le sommet du tennis mondial, ce dimanche à Melbourne.