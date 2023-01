Finale Djokovic - Tsitsipas EN DIRECT : Le premier set pour Djoko, en totale maîtrise...

07h00 : Salut à vous les Tennix !

Hello les gens, bienvenue dans ce live qu’on sait bien matinal pour un dimanche. Mais ne manquez ça sous aucun prétexte : Novak Djokovic a l’opportunité d’entrer encore un peu plus dans la légende du tennis à partir de 9h30. En ligne de mire pour le Serbe, au bout d’un Open d’Australie jusque-là sans accroc la place de numéro 1 mondial plussssssssssss un 22e Grand Chelem en carrière. Et oui, le fameux record qui n’appartient jusque-là qu’à Rafael Nadal. Autant vous dire que Stefanos Tsitsipas, encore vierge de tout sacre en Grand Chelem à 24 ans, devra livrer le match de sa vie pour enrayer ce qui semble être le sens de l’histoire. Il y a évidemment eu un précédent mémorable entre les deux adversaires du jour à Melbourne : la finale de Roland-Garros en 2021, lorsque Novak Djokovic avait remonté deux sets de retard pour coiffer le jeune Grec (6-7, 2-6, 6-3, 6-2, 6-4). Espérons un tel scénario de dingo ce dimanche matin. Allez, on se retrouve très vite entre les tartines et les passing-shots.

» On se donne rendez-vous par ici à partir de 9h15, avec un coup d’envoi de cette finale Djokovic-Tsitsipas à 9h30.