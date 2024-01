Sinner-Medvedev EN DIRECT : L’avènement ou la confirmation ?... Suivez la finale surprise de l’Open d’Australie avec nous…

06h00 : Salut les Tennix ! C’est un grand dimanche pour le monde de baballe jaune

Dans quelques heures, un nouveau nom viendra s’ajouter au palmarès déjà bien garni de l’Open d’Australie, propriété de Novak Djokovic, bouté hors de sa demeure par le jeune Jannik Sinner en demi-finale. L’Italien, bizut à ce stade de la compétition en Grand Chelem, saura-t-il dompter ses nerfs pour canaliser le stress et les « mindgames » de son adversaire, l’inénarrable Daniil Medvedev ? C’est peut-être là la seule inconnue de cette finale inédite à Melbourne. Pour le reste, tous les signaux penchent en faveur de Sinner. Confiance, fraîcheur physique et constance, tout est à l’avantage de l’ancien skieur. Mais on connaît la capacité du Russe à déjouer les pronostics.

>> Rejoignez-nous par ici dès 9 heures, avec un coup d’envoi de cette finale programmé à 9h30.