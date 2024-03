Imbattable en finale, Humbert gagne le tournoi de Dubaï et intègre le top 15

On ne sait pas dans combien de temps cette série folle s’arrêtera (on l’espère le plus tard possible), mais Ugo Humbert a remporté tous les finales auxquelles il a participé sur le circuit ATP. Et non, ce n’est pas seulement une, deux ou trois finales, comme pourraient le croire les mauvaises langues, mais bien six.

Ce samedi, le numéro un Français s’est adjugé le tournoi ATP 500 de Dubaï, son sixième titre en autant de finales disputées sur le circuit donc, en battant un solide client le Kazakh Alexander Bublik (6-4, 6-3). Bublik s’ajoute à la liste des gros morceaux sortis par Humbert à Dubai : Andy Murray, Hubert Hurkacz et Daniil Medvedev.

Les stats de la finale - Sofascore

En grande forme en cette fin d’hiver, Ugo Humbert, 25 ans, déjà vainqueur à Marseille trois semaines plus tôt, fera un bond à la 14e place de l’ATP lundi, le meilleur classement de sa carrière. Et s’il était là le successeur de Yannick Noah à Roland-Garros (non, c’est bon, c’est une blague) ?