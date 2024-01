Richard Gasquet est-il le meilleur tennisman de l’histoire parmi les non-vainqueurs de tournois majeurs ? La fin de son aventure longue de 956 semaines au sein du top 100 ATP, qui avait commencé au lendemain d’une héroïque victoire contre Roger Federer à Monte Carlo, en avril 2005, permet de réaliser la grandeur de Richie. 18 ans et 9 mois au sein du top 100, c’est mieux que tout le monde, sauf Roger (22 ans et neuf mois) et Rafael Nadal (20 ans et deux mois). Même Djokovic, qui le dépassera dans un trimestre, n’en est pas encore là (18 ans et six mois). Ironie du sort, c’est sous les coups de raquette d’un autre Français – Arthur Fils – que la série du Biterrois a pris fin. Le même Arthur Fils âgé de seulement dix mois quand son aîné accédait au top 100. Une stat qui fait tout drôle. Et c’est loin d’être la seule.

La dernière fois que Richard Gasquet était hors du top 100 ATP…

> Rafael Nadal n’avait pas encore gagné Roland-Garros

> Kylian Mbappé avait six ans

> Istres était en Ligue 1

> Karim Benzema venait de faire ses débuts chez les pros à l’OL

> La Ligue des champions passait sur TF1

> YouTube et Dailymotion avaient respectivement deux mois et un mois d’existence

> Facebook avait un an

> Gabriel Attal s’embrouillait avec Juan Branco dans la cour du lycée

> Le premier Ministre français, Jean-Pierre Raffarin, était moqué pour sa célèbre formule « The yes needs the no to win against the no » (« Le oui a besoin du non pour gagner contre le non ») alors qu’il faisait campagne pour le « oui » au référendum pour la constitution européenne.

Les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître l'ancien Premier Ministre JP Raffarin et son « the yes needs the no » pic.twitter.com/hm6W5CcUHM — Je t'aiMfaomé (@mfaome) April 26, 2022





> Nicolas Sarkozy était ministre de l’Economie

> Emmanuel Macron était inspecteur des finances

> Crazy Frog perçait (les tympans) avec sa célèbre reprise du thème d’Axel Foley

> Star Wars III, la Revanche des Sith, n’était pas encore sorti au cinéma (18 mai 2005), à l’inverse de Brice de Nice (6 avril)

> L’Airbus A380 effectuait son premier vol

> Jean-Paul II venait de mourir et n’avait pas encore de successeur

> Téléphonie : le W800 de Sony Ericsson devenait le premier portable à utiliser la marque Walkmann, permettant au téléphone d’assumer également la fonction de MP3. Révolutionnaire.

Un Airbus A380 - ELIOT BLONDET-POOL/SIPA

> La Nintendo DS était sortie en Europe un mois plus tôt.

> Les baggys étaient à la mode

> L’expression Kikoo était à la mode alors qu’aujourd’hui elle vous fait passer pour un immense boomer

> Cyril Hanouna errait sur les ondes de Rires et Chansons où il présentait l’émission Les Peopleries

> Booba était à son prime : il surfait sur la vague Panthéon et préparait Ouest Side

> Yannick Noah était le dernier français à avoir remporté Roland-Garros… Ah bah non, ça marche pas.