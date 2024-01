A l’époque, Arthur Fils n’avait même pas 1 an. Et Jean-Pierre Raffarin préparait ses cartons à Matignon au vu de la tournure de la campagne pour le référendum sur le projet de constitution européenne. On parle là du mois d’avril 2005, date à laquelle le tout jeune Richard Gasquet (18 ans) intégrait le top 100 ATP, après une retentissante victoire face au numéro 1 mondial Roger Federer à Monte-Carlo. Il ne l’avait plus quitté depuis, mais près de 19 ans plus tard, il va falloir se faire une raison.

Fin des passe-droits pour les grands tournois

Battu par Arthur Fils au premier tour du tournoi d’Auckland (qu’il avait remporté la saison passée) ce mardi, Gasquet, 76e mondial sur la ligne de départ, pointera au mieux au 131e rang la semaine prochaine. Il franchit ainsi une barre qui n’est pas que symbolique, puisque au-delà, on ne rentre plus directement dans les tableaux des principaux tournois du circuit. Un signe supplémentaire que la fin de carrière approche à grands pas pour l’ex « Petit Mozart ». Snif.

« C’est un grand champion, il a fait une carrière incroyable, donc je suis vraiment heureux de pouvoir jouer avec lui. Mais j’ai fait un bon match, et je suis vraiment content », a salué Arthur Fils après sa victoire, applaudissant Gasquet alors qu'il quittait le court.