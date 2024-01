L’opération semble pour le moins compliquée, mais qui ne tente rien n’a rien. Actuellement en discussions avec le Bayern Munich pour le départ de Nordi Mukiele vers la Bavière, le PSG aurait une idée derrière la tête : en profiter pour attirer Joshua Kimmich en retour. Selon L’Equipe du jour, le club parisien aurait fait une contre-proposition au Bayern, qui a de son côté formulé une offre de prêt avec une option d’achat estimée à 25 millions d’euros. En résumé, la cession de Mukiele plus une belle somme d’argent, dont le montant n’a pour le moment pas filtré.

« Quasiment impossible cet hiver », vraiment ?

Kimmich est évidemment un profil très intéressant pour le PSG. L’Allemand, encore jeune pour un joueur de son expérience (28 ans, 82 sélections, octuple champion d’Allemagne et vainqueur de la Ligue des champions), peut jouer latéral droit – et donc remplacer Hakimi le temps de la CAN – comme milieu de terrain, un secteur où les Parisiens ont grandement besoin de renfort. Kimmich est en fin de contrat dans un an et demi et pourrait se laisser tenter par une aventure à l’étranger.

Il faudra toutefois convaincre le Bayern et son entraîneur Thomas Tuchel, ce qui n’est pas une mince affaire. Se séparer d’un cadre aussi important en cours de saison n’est pas vraiment dans les habitudes de la maison, et l’ancien coach du PSG ne serait pas du tout enclin à se faire une raison. Des contraintes « qui laissent penser que la finalisation d’un tel transfert est quasiment impossible cet hiver », écrit L’Equipe. Personne ne dira, en tout cas, que c’est une mauvaise idée de tenter.